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▲中國西安兒童醫院26歲護理師遭職場霸凌。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

勞動部勞動力發展署北分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭上司長期職場霸凌造成精神壓力，最終在辦公室輕生，此案傳出後掀起台灣各界熱議，隨著勞權意識抬頭，近年來亞洲國家職場霸凌與員工過勞等情況備受關注，中國今年也有一名26歲的新手護理師不堪上司打壓遭辱罵「是不是裝瘋賣傻」，最終選擇跳湖輕生，引發當局展開調查。該名護理師大學畢業後在西安市兒童醫院找到工作，死者家屬發文指出，女兒在皮膚科工作，今年已經入行2年，由於護理師的工作相當辛苦，經常要上夜班，本以為有了2年經驗，對日常工作駕輕就熟，不會再有「新手期」的痛苦，但沒想到擔任門診導醫護士的這段時間，經常遭護理長辱罵、打壓。據家屬描述，死者生前經常向朋友抱怨工作壓力，稱自己在科室內「常被罵得很委屈」，但仍努力忍受，從工作群組對話紀錄截圖來看，護理長多次使用激烈言詞公開羞辱死者，包含「你是不是裝瘋賣傻？你知不知道你今天上啥班？」、「從早上到現在你的凳子是黏膠水了嗎？你一動不動」等。事件曝光後，死者母親對院方的應對態度表示強烈不滿，稱醫院試圖包庇相關責任人，甚至將涉事的護士長藏匿，拒絕正面面對問題。她批評院方推託責任，概不負責，實在天理難容，令普通百姓維權困難重重。而針對這起事件，西安市衛健委則表示，已責令相關醫院對事件展開徹查，並將根據調查結果依法依規處理，同時衛健委呼籲社會正視職場欺凌問題，構建更加和諧的工作環境。