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▲勞動部次長許傳盛談到，訪視過程中有同仁反映未能即時接住資訊分析師，眼紅泛淚。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲許傳盛（圖左）說，經查雖然吳員無加班申請紀錄，但根據訪談可知，他在10月22日至11月1日多為早上5點多到班下午7、8點下班，已超過12小時，所以長期處於加班狀況。（圖／記者吳翊緁攝影）

勞動部勞動發展署北分署4日發生吳姓資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室上吊輕生，勞動部9日聘請外部專家進行調查。勞動部長何佩珊今（19）日上午對外說明案情，強調同仁離世主因，並非北分署長謝宜容管理失當、職場霸凌，而是「智能就業服務系統」業務過重。然而，何佩珊指出，雖然謝宜容並非造成同仁輕生主因，但她確實存在對北分署同仁咆哮、侮辱貶低，要求深夜、休假即刻回覆Line等種種不當行為，因此決定調整她職務，降調為非主管職；相關人員也依《公務人員考績法》議處。勞發署吳姓資訊分析師（下稱吳員）疑似因為所負責的人工智慧系統標案遭到刁難，3日到辦公室加班後，4日選擇在辦公室輕生，也引發各界紛紛爆料，提出錄音檔、文字直指勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌所導致。何佩珊開頭表示，4日勞動部失去去了一位優秀的北分署同仁，該員認真負責、善解人意，總是默默承擔是一位到最後一刻都還在認真執行公務的公務員，「他選擇離開是我們的疏忽，也是勞動部的巨大損失」，隨即與一旁的勞動部次長許傳盛向同仁及他的家屬鞠躬致歉。她隨後表示，根據勞動部調查結果，謝宜容管理方式雖然非同仁離開的直接原因，但是必須為此付機關首長的行政責任，即日起將調離北分署長一職、原單位，並降調為非主管職。第二，謝宜容管理方式、情緒控管的確有不當，導致同仁反映確實感受到職場霸凌，也導致一級主管普遍心生畏懼。對此，謝宜容的直屬長官勞動力發展署長蔡孟良表達，未能確保同仁安全，疏於督導之責自請處分，一併送考紀會議處。最後，同仁離世主因是因為長期單獨從事資訊小組的工作量過於龐大，缺乏足夠的資源協助，再加上所負責的智能就業服務系統頻頻被退回，產生挫敗及無力感。因此，勞動部將追封勞動部勞動獎章，向考試院爭取認定為「因公傷亡」的公務人員，退休服務人員輔助補償，同時也命令北分署所有資訊標案暫時停止，重新檢討合理性，並同步檢討北分署負分署長李燕玲等送考紀會議處。負責調查該案的許傳盛表示，部長在11月8日籌組調查小組釐清真相，決定聘請外部委員維持調查的公正性，包含勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣等。最後在了解吳員情況、謝宜容是否有霸凌一事，最後共有15位同仁接受訪談、205封不具名問卷投書。調查報告針對吳員死因、謝宜容與事發當下、事後處置，以及謝宜容是否存在霸凌行為3個項目一一說明。首先，許傳盛說，經查雖然吳員無加班申請紀錄，但根據訪談可知，他在10月22日至11月1日多為早上5點多到班下午7、8點下班，已超過12小時，所以長期處於加班狀況。同時間，北分署僅有因為人力不足，資安工作也必需交給吳員，負擔超過100個資訊系統，無力馳援。而由於政府面臨數位及AI轉型，迫使他工作量日益增加。壓垮駱駝的最最一根稻草的是，10月30日所提出的「智能就業服務系統」又被退件，讓他質疑自身能力是否不足，無法勝任工作，補充訪談提到，吳員自身也並不認同智能工作方案，有助於改善北分署工作情況，但長官又要求要做，但也未必有相關知識可以給予具體建議，最終釀成憾事。但他強調，經過訪查及調查，謝宜容並無相關事證證明有針對吳員工作有指揮督導，無法證明吳員是因為受長官職場霸凌選擇輕生。針對謝宜容事情發生當下，以及事後處置。許傳盛說明，針對外界傳出謝宜容要求警消人員在吳員離世時不准蓋白布，讓來不及迴避同仁受到驚嚇。他澄清，警消到場第一時間是進行搶救，「那你想想看急救的人，他們不可能去覆蓋白布」，強調這是誤會，並無過度指揮監督事實。但是針對謝宜容事後安撫同仁時口氣嚴厲下「封口令」，調查民代、媒體說明，甚至講到「禮儀人員通靈轉達吳員感謝北分署」一事，都相當不恰當。第三，經過訪談調查，確認謝宜容在公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，甚至有多位關係人求助身心科接受治療；雖然謝宜容自稱是求好心切、保護同仁，說話音量大、情緒管控不佳，將深刻自我檢討，但種種行為已造成同仁受挫及受傷之沉重身心壓力。另外，謝宜容要求主管隨時回應其Line訊息，特別是在下班或假日時間，即使是凌晨1時或是5時也要交辦工作，若未「秒回」就會被責問，也引發同仁恐慌。許傳盛總結，部長在聽聞相關報告後，都相當心疼同仁在這個過程裡面受到這些不當的對待，自己9月以後開始督導勞發署，沒有注意到這些情形，「我也深深的自責！」