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▲麥當勞「捲捲薯條」今年上半年推出，結果有門市開賣不到2天就全數售罄，一堆常客都沒吃到。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024麥當勞價格調整表！平均調幅2.4%，11月20日起0時開始漲價。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」開賣第三天下午就傳出有餐廳賣光了，麥當勞被大罵是飢餓行銷。（圖／民眾黃小姐提供）

▲麥當勞厚鬆餅堡被常客砲轟是飢餓行銷，搭配最近漲價消息，引起許多人討論。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞又要漲價了！台灣麥當勞日前宣布，將從11月20日凌晨0時起，調整部分產品價格，包括主餐價格、早餐主餐、飲料、點心都有調整，而這也創下7年連續調漲7年的紀錄，加上最近獵人卡牌、厚鬆餅堡的事件加成，常客不滿的情緒一次性爆發，有網友直接在社群列出三大罪狀開砲：「麥當勞是在挑戰台灣人的底線嗎？」引起廣大迴響。有網友在社群平台「Dcard」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「前幾天點外送.....套餐飲料綠茶竟然要加錢，真的有嚇到。」台灣麥當勞在日前宣布11月20日開始漲價之後，引起不少常客反彈，因為這已經是麥當勞連續七年漲價，對此，台灣麥當勞表示，考量整體營運策略，因此調整部分產品價格。從前陣子的捲捲薯條到最近的獵人卡牌、厚鬆餅堡，麥當勞都面臨同樣的問題，從捲捲薯條開始，麥當勞就面臨被批評飢餓行銷的輿論，而隨後的獵人卡牌又有同樣的狀況，不少人都希望麥當勞可以規劃好再推出活動，沒想到鬆餅堡還是發生一樣的問題，綜合以上幾項，麥當勞從捲捲薯條到最近的厚鬆餅堡，甚至是最近漲價消息，都引起不少人抱怨，一連串在社群平台引發討論，如果扣掉漲價不說，📍超值全餐：主餐單點價格調升2至3元，配餐價格維持不變。（麥脆雞腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）📍早餐：主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）📍點心類：麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。📍飲料類：部分$41（含）以上飲品調升2元；套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。📍法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元，現折16元起。