麥當勞又要漲價了！台灣麥當勞日前宣布，將從11月20日凌晨0時起，調整部分產品價格，包括主餐價格、早餐主餐、飲料、點心都有調整，而這也創下7年連續調漲7年的紀錄，加上最近獵人卡牌、厚鬆餅堡的事件加成，常客不滿的情緒一次性爆發，有網友直接在社群列出三大罪狀開砲：「麥當勞是在挑戰台灣人的底線嗎？」引起廣大迴響。
有網友在社群平台「Dcard」貼文指出「麥當勞是不是在挑戰台灣人底線？每次要去買新品，活動都還沒結束，就說已經賣完了，捲捲薯條就已經一次了，麥當勞根本也沒有反省，但最近的獵人、鬆餅堡都沒改善，接著又宣布要漲價，連無糖綠茶、紅茶成本這麼低的東西，還可以漲？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「價格調整比調整頻率比股票配息頻率還高....」、「搞飢餓行銷還一直漲價，真的不知道在幹嘛」、「如果真的說要賣35天，就每天限量賣....只賣3天然後就說不補貨，真的完全不知道在幹嘛」、「麥當勞自從更換為自助點餐之後，人事成本降低、效率及來客提升，真的覺得不應該漲價」、「前幾天點外送.....套餐飲料綠茶竟然要加錢，真的有嚇到。」
台灣麥當勞常客不忍了！列3大罪狀開砲
一、連續七年調漲價格
台灣麥當勞在日前宣布11月20日開始漲價之後，引起不少常客反彈，因為這已經是麥當勞連續七年漲價，最大主因是因為麥當勞在近幾年幾乎門市都改成「自助點餐機」，臨櫃的櫃檯已經關掉好幾個，讓顧客認為已經有節省人力成本，根本不應該年年漲價。對此，台灣麥當勞表示，考量整體營運策略，因此調整部分產品價格。
二、玩飢餓行銷被罵翻
從前陣子的捲捲薯條到最近的獵人卡牌、厚鬆餅堡，麥當勞都面臨同樣的問題，活動明明安排的時間都至少拉長至一個月之久，但每次開賣後不到5天就會全數售罄，並且麥當勞也不會再補貨，總是以「銷售超過預期」為由停售商品，像是捲捲薯條有門市2天就賣光不補貨、厚鬆餅堡則是3天售罄，讓原本想等人潮較少再去購買的民眾扼腕。
三、飢餓行銷缺陷始終未改
從捲捲薯條開始，麥當勞就面臨被批評飢餓行銷的輿論，而隨後的獵人卡牌又有同樣的狀況，不少人都希望麥當勞可以規劃好再推出活動，沒想到鬆餅堡還是發生一樣的問題，不少網友認為「為什麼客人的心聲都不聽」、「難道每次推出熱門商品都要這樣嗎？公布賣35天實際賣3天，學學國外的麥當勞吧？」
綜合以上幾項，麥當勞從捲捲薯條到最近的厚鬆餅堡，甚至是最近漲價消息，都引起不少人抱怨，一連串在社群平台引發討論，如果扣掉漲價不說，在「飢餓行銷」這塊，也許下次麥當勞又要推出新品時，應該可以再想想其行銷的策略，才不會再引起常客的反彈。
🟡麥當勞部分餐點漲價、降價一覽
📍超值全餐：主餐單點價格調升2至3元，配餐價格維持不變。（麥脆雞腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）
📍早餐：主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）
📍點心類：麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。
📍飲料類：部分$41（含）以上飲品調升2元；套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。
📍法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元，現折16元起。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「價格調整比調整頻率比股票配息頻率還高....」、「搞飢餓行銷還一直漲價，真的不知道在幹嘛」、「如果真的說要賣35天，就每天限量賣....只賣3天然後就說不補貨，真的完全不知道在幹嘛」、「麥當勞自從更換為自助點餐之後，人事成本降低、效率及來客提升，真的覺得不應該漲價」、「前幾天點外送.....套餐飲料綠茶竟然要加錢，真的有嚇到。」
台灣麥當勞常客不忍了！列3大罪狀開砲
一、連續七年調漲價格
台灣麥當勞在日前宣布11月20日開始漲價之後，引起不少常客反彈，因為這已經是麥當勞連續七年漲價，最大主因是因為麥當勞在近幾年幾乎門市都改成「自助點餐機」，臨櫃的櫃檯已經關掉好幾個，讓顧客認為已經有節省人力成本，根本不應該年年漲價。對此，台灣麥當勞表示，考量整體營運策略，因此調整部分產品價格。
二、玩飢餓行銷被罵翻
從前陣子的捲捲薯條到最近的獵人卡牌、厚鬆餅堡，麥當勞都面臨同樣的問題，活動明明安排的時間都至少拉長至一個月之久，但每次開賣後不到5天就會全數售罄，並且麥當勞也不會再補貨，總是以「銷售超過預期」為由停售商品，像是捲捲薯條有門市2天就賣光不補貨、厚鬆餅堡則是3天售罄，讓原本想等人潮較少再去購買的民眾扼腕。
三、飢餓行銷缺陷始終未改
從捲捲薯條開始，麥當勞就面臨被批評飢餓行銷的輿論，而隨後的獵人卡牌又有同樣的狀況，不少人都希望麥當勞可以規劃好再推出活動，沒想到鬆餅堡還是發生一樣的問題，不少網友認為「為什麼客人的心聲都不聽」、「難道每次推出熱門商品都要這樣嗎？公布賣35天實際賣3天，學學國外的麥當勞吧？」
綜合以上幾項，麥當勞從捲捲薯條到最近的厚鬆餅堡，甚至是最近漲價消息，都引起不少人抱怨，一連串在社群平台引發討論，如果扣掉漲價不說，在「飢餓行銷」這塊，也許下次麥當勞又要推出新品時，應該可以再想想其行銷的策略，才不會再引起常客的反彈。
🟡麥當勞部分餐點漲價、降價一覽
📍超值全餐：主餐單點價格調升2至3元，配餐價格維持不變。（麥脆雞腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）
📍早餐：主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）
📍點心類：麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。
📍飲料類：部分$41（含）以上飲品調升2元；套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。
📍法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6至8元，現折16元起。