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▲「世界咖啡館-光合菌與養殖經驗分享論壇」邀集學員的規模遍及全台，更打破傳統型式結合「世界咖啡館論壇」及「光合菌漁產展示」。（圖／記者黃文德翻攝）

首屆「世界咖啡館-光合菌與養殖經驗分享論壇」今（19）日登場。此次成果發表會不僅邀集學員的規模遍及全台，更打破傳統型式結合「世界咖啡館論壇」及「光合菌漁產展示」，以「新漁業運動」概念推出「平等共學×共榮共享」形式，藉由「365線上line群組」24hr情感交流不間斷，同時邀請專家論壇×業師經驗分享，增加養殖漁青案場經驗，縮短隔代接班的矛盾、磨合期，創造更多贏的局面。食品工業發展研究所(下稱食品所)執行農業部漁業署-水產養殖光合菌培訓計畫，今天在彰化縣福興鄉公所舉辦「世界咖啡館-光合菌與養殖經驗分享論壇」。並特別邀請國立屏東科技大學獸醫學院前院長陳石柱特聘教授進行專家論壇，農業部漁業署吳璧鍾技正也蒞臨現場。食品所生資中心廖麗玲博士表示，光合菌和微生物管理在現代養殖業中扮演著至關重要的角色，不僅能提升水質，還能促進養殖物的健康成長，歷年來已培訓上千名養殖戶學習如何培養及應用光合菌。希望透過這次論壇，讓大家能夠進一步交流心得、學習新知，並共同探索如何更有效地運用這些技術來提升養殖效益。「靜態策展」徵集「光合菌南北優秀學員」，延伸規劃5大養殖物種主題：屏東代表「鰻魚十郎-陳拓榮」以嚴選出品的蒲燒鰻參展；高雄代表「彌羅港水產-謝水源」將符合碳中和商品金目鱸魚片、蝴蝶切午仔魚、金錢魚（變身苦）來展出，呈現漁產對世界話題SDGs的貢獻。台南代表「阿南鮮魚-王正南」展出消費者指定口感最頂的白蝦；嘉義代表「爵士勁蝦-邱晉爵」擺出最當季的肥美烏魚子呈現最具台灣的海味珍饈；雲林代表「幸福海味-許顥襦」則展出虱目魚丸、虱目魚片及鮮甜Q彈的蝦仁展現戰力，集結光合菌多年台灣南北開辦課程的成果聯手展出，同場加映長時間陪伴的影像紀錄及花絮。食品所生資中心廖麗玲表示，歡迎台灣所有從事水產養殖的夥伴參與新一年度的課程，也歡迎各界多多關注食品所光合菌優質水產品，每一漁產都可以讓大家吃得很安心、很健康，活動資訊可至食品所臉書粉絲專頁「引領新食代」查詢；更多「水產養殖光合菌培養訓練班」。