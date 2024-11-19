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▲金泰梨在《正年》中扮演鄉下賣魚少女，一路追夢想成為女性國劇劇團演員。（圖／翻攝自 tvN）

▲鄭恩彩在《正年》中的男裝扮相帥氣。（圖／翻攝自 tvN）

韓國話題影集《正年》11月17日迎來大結局，全劇收視率高達16.5%，瞬間最高飆至18.2%，寫下新高。該劇以1950年代女性國劇劇團為背景，聚焦女性追夢的過程。鄭恩彩在劇中飾演國劇團招牌明星「文鈺瓊」，為戲剪去一頭飄逸長髮，短髮造型搭配帥氣的男裝形象，成功征服觀眾，聲勢話題持續發燒。不過結局鄭恩彩的角色突然消失，且編劇刪減原著重要情節，也讓這部熱門作品被稱有兩大敗筆。鄭恩彩坦言，最初接下這個角色時壓力不小，但整個劇組的支持讓她逐漸找到自信，「我花了6個多月的時間，一直穿著男裝，不管戲裡戲外都在揣摩王子的姿態，還偷偷做了肩膀運動撐起西裝。」她的自然演繹不僅避免了刻意模仿男性的僵硬感，更賦予角色獨特魅力，成為劇中最具亮點的存在。女主角金泰梨為詮釋「尹正年」，投入3年時間學習盤索里（朝鮮傳統曲藝形式），劇中所有唱戲場景均由她親自演繹，展現極高的專業水準。她從鄉下貧窮少女一路成長為國劇巨星的逐夢歷程，感動無數觀眾，也讓傳統藝術重新受到年輕人關注。國劇傳奇人物曹永淑稱讚金泰梨：「她擁有不可多得的靈氣，站上舞台就能完全融入角色。」不僅如此，金泰梨的率性短髮、黝黑膚色與充滿生命力的表現，更讓角色成為全劇的靈魂核心。雖然《正年》取得亮眼收視，結局卻因劇情改動惹來不少批評。由新生代女星禹多備飾演的「珠蘭」因家計返鄉結婚，放棄夢想，讓部分觀眾認為與原著精神不符。同時，鄭恩彩飾演的「文鈺瓊」角色在大結局突然消失，僅以幾句台詞草草交代，讓劇迷失望。而編劇崔孝妃因刪減原著重要情節，縮短集數等問題，再度引發批評，有觀眾直言：「劇情前期鋪墊充分，但結局卻像快轉般草率，讓期待落空！」即便結局惹議，《正年》仍成功掀起國劇熱潮，並為金泰梨、鄭恩彩等演員大幅提升知名度。金泰梨將於11月23日主持大阪MAMA音樂頒獎典禮，並首次挑戰開場表演，被視為當天的亮點。《正年》的成功讓女性國劇再次受到關注，無論是鄭恩彩的王子形象還是金泰梨的熱血表演，都為韓劇文化留下深刻印象。觀眾也期盼兩位實力派演員未來帶來更多驚喜作品，延續這股藝術熱潮。