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▲詹懷雲（左起）、嚴藝文去唐綺陽的網路節目作客，大談拍戲祕辛。（圖／唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

▲詹懷雲（左）搭檔金鐘女演員楊謹華（右），靠《影后》男配角爆紅。（圖／記者李政龍攝）

▲詹懷雲手臂上的刺青是真的，他說劇組本來想遮掉，但被嚴藝文阻止。（圖／詹懷雲IG）

大熱門Netflix台劇《影后》播出後收穫熱烈反響，其中和楊謹華有親密對手戲的26歲男演員詹懷雲意外爆紅，更被封是「許光漢接班人」、「下一個許光漢」，但詹懷雲人紅是非多，也因此招來罵聲。對此，導演嚴藝文心疼的說，這個名號是她先喊出來的，要大家別罵詹懷雲，大讚詹懷雲在片場真的很認真，也曝光她當時的選角心境，直呼詹懷雲真的是：「很真的一個孩子」。詹懷雲、嚴藝文登上星座專家唐綺陽的YouTube節目《唐陽雞酒屋》，大聊《影后》拍戲祕辛，唐綺陽稱讚詹懷雲被封「下一個許光漢」，嚴藝文藉此澄清：「大家不要再罵詹懷雲了，這句話是我說的」，她說當時詹懷雲在片場拍戲時一直很緊張、有點害羞，她為了讓詹懷雲更有自信，才會鼓勵他：「怎麼那麼帥啊」、「比許光漢還要帥」，但其實沒有攀比或蹭熱度的意思。談到認識詹懷雲的契機，嚴藝文透露兩人曾在電影《成功補習班》飾演母子，當時拍片時她有觀察過詹懷雲，發現詹懷雲在片場非常做自己，上車就睡覺，吃便當也不會一直聊天。後來《影后》選角時工作人員說有找上詹懷雲，她還以為詹懷雲會因為和自己拍過戲來搭話，但沒想到詹懷雲也沒有特別跟她打招呼，不會想私下拉關係，是很真誠的孩子。詹懷雲也說自己一開始接到工作邀約其實根本不知道導演是誰，也不知道要演什麼，至於為何在車上都在睡覺，詹懷雲說他確實比較害羞，不太知道要說甚麼話，也怕別人會尷尬，所以上車打個招呼後就睡覺了，主要也是因為拍戲真的很累，想藉坐車時間補眠。詹懷雲也透露自己手上的大面積刺青是真的，「Carpe diem」是拉丁文的「活在當下」，他說當時劇組一度考慮要把刺青遮掉，但嚴藝文認為這就是他，有刺青反倒更貼近「流氓」的角色定位，小巧思讓詹懷雲開播後人氣扶搖直上，目前IG粉絲已經從幾千人漲到6.3萬人，看得出來粉絲對他的喜愛。