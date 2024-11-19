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▲2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊在預賽打出4勝1敗的佳績，攜手日本晉級東京4強戰。WBSC也在18日公布賽程，中華隊3場比賽皆為客場，其中前2戰為午場進行。（圖／記者朱永強攝）

▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

中華隊有望包機返台！中華隊晉級世界12強棒球賽4強複賽，由於世界棒壘球總會（WBSC）規定，今（19）日和日本隊一同搭乘華航CI104班機前往日本，與日本、澳洲各分到12席商務艙。中華隊今（19）日中午和日本、澳洲搭乘同班機飛往日本，雖然由於WBSC規定以及公平性問題，中華隊無法單獨包機，不過領隊蔡其昌在中華隊登機前受訪，表示：「此外，他也透露目前正在積極爭取，希望賴清德總統在12強賽結束後接見中華隊。