中華隊有望包機返台！中華隊晉級世界12強棒球賽4強複賽，由於世界棒壘球總會（WBSC）規定，今（19）日和日本隊一同搭乘華航CI104班機前往日本，與日本、澳洲各分到12席商務艙。根據媒體《自由時報》報導指出，中職會長兼任中華隊領隊蔡其昌，在機場受訪時透露，在和交通部協調返台事宜後，華航正在以最快速度處理，中華隊應該很高機率能夠以包機形式返台。
桃機水門禮送行 協調返程包機順利
中華隊今（19）日中午和日本、澳洲搭乘同班機飛往日本，根據教育部體育署表示，機場公司也已做好規劃，並將在航機後推時，為選手航班灑水執行水門禮，陣中為中華英雄們送行。
雖然由於WBSC規定以及公平性問題，中華隊無法單獨包機，不過領隊蔡其昌在中華隊登機前受訪，表示：「昨天和交通部協調，回程有相當高的機率會搭包機，還是要等待交通部和華航的消息。而且因為我們要求比較多，有很多事要協調，需要等日本那邊同意。」
根據報導指出，依照過往賽事案例，中華隊領隊要在閉幕式擔任頒獎人，因此蔡其昌將會在21日當天前往日本，等到24日所有賽事結束後，才會隨中華隊一起返台。此外，他也透露目前正在積極爭取，希望賴清德總統在12強賽結束後接見中華隊。
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中華隊今（19）日中午和日本、澳洲搭乘同班機飛往日本，根據教育部體育署表示，機場公司也已做好規劃，並將在航機後推時，為選手航班灑水執行水門禮，陣中為中華英雄們送行。
雖然由於WBSC規定以及公平性問題，中華隊無法單獨包機，不過領隊蔡其昌在中華隊登機前受訪，表示：「昨天和交通部協調，回程有相當高的機率會搭包機，還是要等待交通部和華航的消息。而且因為我們要求比較多，有很多事要協調，需要等日本那邊同意。」
根據報導指出，依照過往賽事案例，中華隊領隊要在閉幕式擔任頒獎人，因此蔡其昌將會在21日當天前往日本，等到24日所有賽事結束後，才會隨中華隊一起返台。此外，他也透露目前正在積極爭取，希望賴清德總統在12強賽結束後接見中華隊。
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