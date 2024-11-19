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蘇丹色素風波再起，延燒到薑黃粉，食藥署今（19）日公布「印度薑黃粉」22家進口商清查結果，其中有1批高雄市德和貿易有限公司輸入的印度薑黃粉產品，遭檢驗出蘇丹色素1號不符規定，目前已售出5714公斤，由高雄市政府衛生局處辦中。蘇丹紅引發食安危機，新北市衛生局上月抽查到一批濟生公司的飛馬牌特調咖哩粉遭剪出含蘇丹色素，且流向雙北、桃園等9縣市。之後又於地方送驗食藥署檢驗的9件原物料中，發現來自印度的薑黃粉檢出蘇丹色素。因此，食藥署自11/5起在邊境針對印度將黃採取100%檢驗監視查驗措施，為期1年，並清查國內曾進口印度薑黃粉紀錄的22家業者。食藥署表示，此次清查印度薑黃粉，抽樣檢驗共計22件，檢驗結果有21件未檢出蘇丹色素，1件檢驗出違規的薑黃粉，由德和貿易有限公司於7/13自印度輸入，共計有10000公斤，目前已售出5714公斤，其中3250公斤出貨給健康樂活生醫股份有限公司，製作成薑黃粉、有機薑黃粉，其餘則是由衛生局清查中。食藥署表示，高雄市政府衛生局已命德和貿易有限公司立即下架回收並封存產品，截至11/18接獲回報已下架回收1861公斤，各衛生局仍在追查並持續回報下架回收量。食藥署表示，自11/5起邊境針對印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素，若食品含有蘇丹色素，已涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款規定，並依照同法第49條可處以7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金。含有蘇丹色素產品應依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，邊境查驗倘若食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。