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勞動力發展署北基宜花金馬分署，日前發生職員輕生事件，更傳出輕生原因，疑似遭單位長官職場霸凌，引發各界議論。勞動部長何佩珊今（19）日上午召開記者會，說明此次調查結果，分署長謝宜容調離原機關，降調為非主管職；此外，何佩珊也當場鞠躬致歉，不過民眾黨立委黃國昌不滿，在臉書上發文怒批「非常失望，是另一種官腔」。黃國昌表示，這段時間以來，無論是社會輿論還是網路社群，各界對於謝宜容分署長的檢舉，都已提出相關事證。謝宜容的問題，絕非只有職場霸凌耍官威，更還包括為私人用途濫用公帑，嚴重程度甚至已涉及刑事犯罪行為。無論是行政調查報告或記者會，都沒有對其他不法行為的檢舉有任何說明，僅將其降調並調離主管職，送考績會議處。可謂是「明著施以小懲、暗地協助縱放」。黃國昌問「勞動部事涉刑事犯罪的部分，為何沒有移送檢調？如此的『懲處』，到底是沒有認真查，還是如外界所指其背景雄厚、裙帶關係甚深，所以不能認真查、也不能認真辦？」他也對謝宜容的升官之路，提出質疑，認為民進黨應該要給社會交代。最後他怒批今日勞動部長何佩珊的記者會，「不過是另一種官腔，根本不敢徹底究責，令人不僅失望，更是憤怒。」