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科技、航運股今（19）日表現亮眼，貨櫃三雄前3季獲利佳，股價勁揚，長榮盤中股價衝高到235元，刷新航海王時代的2021年7月233元新高紀錄，陽明、萬海也齊漲2至4%。受美股費城半導體指數18日上漲激勵，台積電今日盤中漲20元至1045元，台股盤中上漲逾300點至22853點，指數震盪走揚，重回22800點之上。關注今日盤勢重點，科技、航運股走揚。科技股由台積電、鴻海領頭衝，鴻海盤中漲1.5元，最高來到205元位置。貨櫃三雄前3季獲利佳，其中，長榮第3季單季稅後純益達619.13億元，每股獲利28.75元，前3季累計稅後純益1087.5億元，每股獲利50.68元，而10月營收年增77.73%。法人預估，長榮第4季獲利將高檔續航，三雄全年獲利看俏，明年可望有高配息。長榮今日股價開高震盪走高，盤中衝高到235元，漲幅超過4.45%，刷新航海王時代的2021年7月233元新高，這段期間也經歷了2022年9月19日減資6成後又重新上市。陽明股價今勁揚超過3%，最高來到74.7元位置；萬海漲逾2%，盤中約在92.9元位置。貨櫃三雄Q3財報亮眼，股價也緩步墊高，如今長榮飆上235元，網友們在社群平台上討論熱烈，紛紛留言歡呼「長榮噴爛」、「水手們套了好幾年終於可以退租了」、「長榮再次榮耀。夢回2021」。