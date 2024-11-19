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近年來金融詐騙案件層出不窮，尤其臉書等社群媒體冒名詐騙層出不窮，民眾遭受極大損失，兆豐銀行率先宣布暫停投放非實名制社群平台廣告，其他8大公股行庫也跟進，兆豐金控暨兆豐銀行董事長、也是銀行公會理事長董瑞斌 今（19）日也出面說明發起打詐的動機，並透露前10大民營銀行也有望跟進，若仍無法達到成效，一步一步來見招拆招，還有會有「打詐2.0版」，將發動寫信給臉書、Google等社群平台高層負責人，若再不顯著，不排除再推打詐3.0版本，持續打擊金融詐騙。董瑞斌表示，雖然這不是強制性，只是透過道德勸說方式，但除9大公股行庫響應之外，他透露，也已和幾家大型民營銀行的高層談過，都有正面回應，差別只是廣告契約期程問題，還會有多少家響應，11月底應該更明朗。雖然兆豐金一年廣告投放約1600多萬元，不是最多，民營銀行才是投放社群廣告大宗，光某家銀行在line的一年投放金額就達2千萬元，董瑞斌仍希望透過道德勸方式，說服其他銀行加入這次停止投放非實名制社群廣告行動，透過集體力量，讓社群軟體正視台灣詐騙問題。董瑞斌還說，目前這只是打詐的第一步，如果成效不佳，接下來會展開「打詐2.0版」，將發動寫信給臉書、Google等社群平台高層負責人，他也希望，所有金融業都可以與他一起，1人1信寫信給這些跨國公司企業總部，提出打詐要求，讓這些機構正式在其平台上猖獗的金融詐騙問題。同時，由於這些社群平台都是跨國公司，加上台灣沒有分公司窗口， 他也建議配合打詐4法，跨國型社群軟體應該落地成立分公司、採取使用者實名制。