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上市公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）因為沒有在法定期限內申報財報，證交所今（19）日勒令終止上市。其中根據集保的資訊顯示，廷鑫仍有3萬9984名股東，昶虹則是有3萬0753名股東，總共有超過7萬名股民受影響，手中股票全部成為壁紙。證交所指出，廷鑫、昶虹2家公司2023年度、2024年第1季、第2季財報都沒有順利提交，其中昶虹因簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告或核閱報告，其上市有價證券自2021年4月7日起列為變更交易方法，到2024年4月8日已屆滿3年還沒有改善。廷鑫、昶虹兩公司皆已在4月8日暫停交易，但之後遲未交財報，金管會證期局18日公告對廷鑫、昶虹各自開出72萬元罰鍰，官員指出，相關裁罰不會因為公司終止上市就失效。昶虹成立於1996年，原本是光碟及多媒體產品製造大廠，在2011年轉型成電子代工和醫療器材研發。廷鑫成立於1987年，曾經是全台最具規模的鋁合金熔煉廠，生產皮件及鋁合金產品，2019年曾一度宣布擴大在台投資6.2億元，成立材料研發暨認證中心。根據證交法規定，未能如期繳交財報將會停止買賣，若無法在6個月內補齊，恐面臨下市危機。證交所也提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上開財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。