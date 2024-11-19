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▲國民黨立委王鴻薇曬出勞動部回函。（圖／王鴻薇辦公室提供）

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，日前輕生引發輿論譁然。勞動部長何佩珊今日召開記者會宣布，謝宜容情緒控管不當涉職場霸凌情節重大，除了調離非主管職、送公務人員考績法議處。對此，國民黨立委王鴻薇直指，勞動部竟稱「沒有收到任何申訴」，「整件事有沒有壓案子？都應該說明清楚。」何佩珊今日召開記者會公布調查結果，記者會先起立90度鞠躬，向吳姓同仁及其家屬致上最深的敬意與歉意，並且報告調查結論，「謝宜容管理方式雖然不是同仁離開的直接原因，但是她必須為此負機關首長的行政責任，即日起調離署長一職，離開原機關，降調為非主管職。分署長謝宜容管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，導致一級主管心生畏懼，不敢反映問題，下情無法上達，這部分依《公務人員考績法》議處。」對此，王鴻薇質疑，勞動部表示謝宜容調離北分署，並降調非主管職，發展署署長蔡孟良一併送考績會懲處。這證實過去幾天，媒體及相關同仁的消息並非空穴來風，勞動部內部霸凌申訴機制有很大的問題，除了本案以外，應該全面檢討相關申訴機制。王鴻薇也說，勞動部針對爭議嚴重的謝宜容，竟然表示「管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受。」她要正告勞動部，這就是霸凌，什麼叫做讓員工有被霸凌的感受？難道把人逼死了，再出來說是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎？這無疑讓基層心寒。王鴻薇續指，謝宜容個人在霸凌事件後的處理方式，包括錄音檔、相關公文，都有明確掩蓋霸凌案，「為什麼在錄音內容謝可以直接說這不是霸凌？是不是早知道勞動部會保她？」，這些勞動部如果不給社會交代，對於所有公務員甚至勞工未來在遭受霸凌申訴都有很深的負面影響，勞動部不能夠這樣輕輕帶過，如果不嚴肅對待，恐怕後患無窮。王鴻薇提到，今天國民黨團記者會中，自己也揭露勞動部針對國民黨立委廖偉翔的回應，對於吳姓公務員霸凌事件，竟稱「沒有收到任何申訴」，「我要請勞動部說明到底有沒有收到任何申訴，整件事有沒有壓案子？都應該說明清楚。」