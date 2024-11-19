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勞動力發展署一名職員日前在辦公室輕生，事後有同仁陳情將矛頭指向北分署長謝宜容職場霸凌所致，勞動部今（19）日召開記者會說明調查內容，說明謝宜容並非造成同仁輕生主因，然而確實有對同仁咆哮、侮辱貶低，要求深夜、休假即刻回覆訊息等種不當行為，因此決定降調為非主管職。而日前有媒體報導稱謝是由前部長許銘春一手拔擢，升官後有恃無恐儼然是「土皇帝」。對此許銘春回應表示，當時未能即時得知分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。許銘春說，任何同仁的逝去，對自己來說都是最悲痛的事，與大家一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，而就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。許銘春表示，根據勞動部調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去自己也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。最後許銘春說，大家要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。