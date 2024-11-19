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▲SKM Park Outlets高雄草衙「閃耀耶誕城」自即日起至2025/1/1，為民眾帶來絕佳的節慶體驗與拍照亮點。（圖／SKM Park Outlets提供）

▲SKM Park Outlets高雄草衙「閃耀耶誕城」以六大主題夢幻場景為主軸。（圖／SKM Park Outlets提供）

迎接閃耀聖誕節，夢時代2024「愛‧Sharing」以「倫敦」為主題城市，打造高達13米的聖誕主樹「Purple Wish」及十大絢爛繽紛的主題燈區，並週週規劃耳目一新的主題活動，以英倫的獨特魅力，獻給高雄民眾浪漫滿分的聖誕氛圍。SKM Park Outlets高雄草衙特別打造「閃耀耶誕城」以六大主題夢幻場景為主軸，讓遊客沉浸在浪漫溫馨的聖誕氛圍中。夢時代表示，今年聖誕主樹「Purple Wish」的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新，即日起至2025/1/1，於每晚6-9點的整點時刻展演主題燈光秀。12月份每周六晚間7點半到8點半，在「英倫精典耶誕」舉辦奇幻聖誕村活動，會有聖誕老公公驚喜現身。此外，11/23由「安徒生和莫札特的創意劇場」帶來《夢回奧茲國》夢時代特別版綠野仙蹤，參與盛會者還有機會獲得幸運草精美小禮；11/24、12/1午後，邀請街頭藝術家在「奇幻特快車」上帶來經典的英文歌曲與趣味的魔術表演；11/30晚間，以震撼的英式踢踏舞、經典歌曲及凱爾特手風琴音樂，讓民眾隨著音樂搖擺，沈浸在節日的幸福氛圍中。SKM Park Outlets高雄草衙「閃耀耶誕城」自即日起至2025/1/1，為民眾帶來絕佳的節慶體驗與拍照亮點。六大主題場景有「天使迎賓」燈飾，在草衙捷運站２號出口迎接每一位遊客，拉開2024年聖誕派對的序幕。中央廣場上象徵節日喜悅的巨大耶誕樹綻放出繽紛的燈光，巨型耶誕球佈景也十分引人注目，耶誕樹旁還有代表和平與幸福的白色麋鹿雪橇，仿佛帶領遊客進入冬日童話世界。戶外購物街區，前段空中裝飾了「巨型天使造型串燈」。鐘塔前的聖誕樹特別規劃了「耶誕音樂雪花秀」。空橋上亦精心設計了浪漫的「星願光廊」。鈴鹿賽道樂園也變身為天使樂園，有夢幻的天使降臨在鈴鹿賽道樂園，將售票中心外佈置上巨型紅色緞帶，打造巨型禮物盒。鈴鹿賽道樂園還針對聖誕節和跨年期間推出一系列優惠活動，為遊客提供超值的節慶體驗。