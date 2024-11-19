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▲余天回想余苑綺生前受的委屈，當場掩面大哭，令人心疼。（圖／話時代人物YouTube）

▲余天錄影一半情緒崩潰。（圖／話時代人物YouTube）

▲余天（左起）、余苑綺、Gary（陳鑒）一家子曾經和樂融融。（圖／NOWnews資料照）

▲余天（左）相當疼愛二女兒余苑綺。（圖／NOWnews資料照）

資深藝人余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）的老公Gary（陳鑒）涉嫌和詐騙集團合作，擔任車手頭收受贓款，被依詐欺罪聲押，但陳鑒不認罪，12日一審被判2年有期徒刑、緩刑5年。余天近日上節目證實女兒生前向他哭訴Gary外遇，提到女兒的遺言，突然痛哭表示，余苑綺臨終前要他不要責怪女婿，以及愛女入夢不斷喊「爸爸我很不甘願」，說到一度泣不成聲。余天上好友鄭弘儀主持的節目《話時代人物》，提及涉詐被抓的Gary，余天雙手抱胸、搖頭說那天得知這件事「氣死、非常生氣」，認為對方不管再怎麼缺錢都不應該做這種事，也覺得兩名外孫很可憐，不知道給誰照顧，因為男方家人離婚、年紀大又生病，根本無法扶養，認為女婿這種態度很不負責，目前雙方還為親權官司對簿公堂，余天跟法官說，至少一星期讓他看兩次孫子。鄭弘儀再問余苑綺過世前是否有留遺言，余天開始眼眶泛淚，哽咽地說：「她（余苑綺）就是...雖然她最後和陳鑒感情沒有很好，但是她在醫院要走的時候還是說『爸爸，你不要再怪陳鑒了啦齁！好好疼他啦！』」余天聽得心裡很難過，「我的女兒嫁給他真的沒有一天享受過...」余天表示，余苑綺離世前4、5個月才跑回來娘家抱怨老公，把事情全都說出來，余天霸氣要女兒搬家，自己願意租一間房子給她住，形容余苑綺那段期間每次回家都悶悶不樂，跟以前遇到困難時開朗的態度差很多，鄭弘儀追問余苑綺說了些什麼，余天說：「他（陳鑒）外頭有女人。」鄭弘儀一聽很驚訝，余天語氣憤怒，「要不然怎麼可能每天都是（晚上）11點過後、超過12點都還不回來，有時候還整晚沒有回來，問他去哪裡，說去按摩啦！」鄭弘儀問余天是否有私下跟陳鑒談過，余天生氣地說，每次約陳鑒，對方都不敢過來，鄭弘儀說可能怕被罵，余天回：「什麼罵？我一定打死他的，依照我的個性我一定抓狂的！」至於余苑綺走之後有沒有人夢到她，余天透露，家裡每個人都有夢到，鄭弘儀問夢境為何，余天又爆淚，摀住臉痛哭失聲，「我夢到她（余苑綺）哭，我夢到她說『爸爸，我很不甘願』，我問她為什麼不甘願，她說『爸爸，我就是不甘願！』」讓人看得心碎又不捨。