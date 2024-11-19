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▲屬狗之人這段期間雖然突發事件多，但都能迎刃而解，只是切記與合夥人、客戶、另一半在財富上面需要溝通清楚。（示意圖／取自unsplash）

▲屬雞之人這段期間自帶貴人，運勢不錯，會特別受到關注與照顧，記得善用人脈資源給的助力，能提升財運與事業運。（示意圖／記者陳明中攝）

週五（22日）即將迎來一年一度的節氣小雪，代表冬天正式到來，目前各地也陸續降溫，天氣有感轉涼。而國際天星命理風水專家邱彥龍點名，有8個生肖在小雪節氣運勢反而更旺，其中屬狗之人有暗財運及桃花運，生肖虎則事業運起飛，正、偏財也相當不錯，屬兔、屬雞之人則有貴人相助。屬虎之人這段期間事業運超強，工作上需要多溝通與協調，並且擁有正、偏財與大、小財運。在海外、外地或網路方面的表現名聲顯著，這段時間容易犯迷糊、犯睏、口無遮攔，要特別注意健康跟言語表達，在用藥跟飲酒方面也要小心過量。屬牛之人這段期間擁有暗財運、貴人運與桃花運，但還是需要透過努力與經驗累積，才能獲得不錯的財富，記得多行銷自己，增加自己的曝光度，但小心暗地裡的小人也不少，不用太在乎，影響不大。屬狗之人這段期間雖然突發事件多，但都能迎刃而解，只是切記與合夥人、客戶、另一半在財富上面需要溝通清楚，大家才會心理平衡一些，雙方不吃虧才好繼續下去，要特別注意自己或另一半容易被騙錢而導致虧損，還有被小人言語霸凌等情況。屬雞之人這段期間自帶貴人，運勢不錯，會特別受到關注與照顧，記得善用人脈資源給的助力，能提升財運與事業運。若還能把自己過往的經驗和技術拿出來發揮，會大大的加分，人氣會提升非常多，但切記不要亂說話或不守信用，會讓人有被騙的感覺，則大大扣分。屬羊之人這段期間行事積極主動，在哪裡用心，成績就會出現在哪裡，包括事業、財運、感情都是。多參加朋友聚會，會遇到貴人幫助，多多建立與他人的信任感，運勢會大大提升，當然太出風頭也會惹到小人，穩住自己不要被影響就好，投資方面要謹慎，容易遇坑被騙要小心。屬龍之人這段期間擁有無形的磁場幫助，有信仰者幫助力量大，工作、事業、金錢方面都有不錯的進展，若能加強名聲的傳播與提升，收入會更上一層樓，但是不要有太強的控制欲，會讓自己陷入情緒漩渦，多多溝通交流，破除恐慌很重要。屬兔之人這段期間容易備受關注，名聲上揚，不論在海外、異地、網路方面發展會嶄露頭角，在宗教團體、教育團體中會有貴人相助，只要溝通時用點智慧，可以得到想要的結果，千萬不要陷入害怕恐慌，自己嚇自己的情緒中或口出惡言，都會影響到自身的財運，也要注意鄰居或周邊會有小人出現，但影響不大，專心在事業與財富上的努力，會擁有不錯的收穫。屬鼠之人這段期間擁有超強第六感且人氣大漲，名聲事業都能有顯著的提升，在人際關係中又能受到喜愛，財運、事業、情感皆得意，但要喝酒不要過量，注意身體健康。