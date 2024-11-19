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市場靜待AI指標廠輝達的財報，美股四大指數昨（18）日多數收紅，只有道瓊指數走跌、呈現連3跌，激勵台北股市今（19）日開盤上漲68.2點、來到22614.74點，盤中電金傳都有表現下，盤中最高點一度來到22906.69點，站回5日線，終場則是上漲302.26點或1.34%，收在22848.8點，日K終止連5黑，成交量為3551.74億元。大盤開高走高，中小型股也不惶多讓，櫃買指數也一路走高，最高一度來到256.45點，成功站回5日、年線關卡，終場收在相對高點256.29點，上漲4.51點或1.79%，成交量為778.19億元。今日個股成交量排行榜前五名：神達、泰金寶-DR、金寶、鴻準、華航；個股成交量排行榜前五名：台積電、神達、鴻準、鴻海、長榮。權值股全數走高，權王台積電以1030元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元、上漲20元，終場則是上漲15元或1.46%，來到1040元，日K結束連2黑，並且站上5日線，挹注大盤指數就有121點；鴻海早盤表現較為震盪，但在買盤挹注下、持續走高，今日以203.5元開出後，一度翻黑來到201元，不過隨後立即翻紅走高，最高一度來到205元，終場上漲1元或0.49%，來到203.5元，不過日K呈現連4黑，挹注大盤指數就有4點；聯發科也同步開高走高，今日以1255元開出、上漲15元，盤中最高來到1290元，終場則是上漲45元或3.63%，來到1285元，成功站上5日、10日線，可惜月線得而復失。權值股帶頭衝，電子相關個股只要有題材就一同往上衝。首先是半導體設備股，其中又以CoWoS設備股表現最亮眼，市場傳出，台積電將持續向群創購置舊廠，以擴充先進封裝CoWoS產能，激勵相關概念股同步走高，萬潤一度攻上漲停價472元，可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，均華上漲逾8%，志聖、均豪上漲逾7%，穎崴上漲逾5%，京元電子、鈦昇、辛耘上漲逾4%，群翊上漲逾3%。此外，聯發科今日走勢強勁，連帶IC設計族群一同上攻，世紀亮燈漲停來到314.5元，信驊上漲逾8%，安國上漲逾6%，創意、創惟上漲逾5%，M31、鑫創、虹冠電、應廣上漲逾4%，富鼎、亞信、世芯-KY、芯鼎、巨有科技、愛普*、紘康、威盛、凌陽創新上漲逾3%。代工大廠鴻海今日宣布，將與全球AI龍頭廠輝達攜手，正在建造由AI驅動的實體機器人工廠，打造下世代AI工廠，也帶動鴻家軍的表現，AMAX-KY、乙盛-KY亮燈漲停，訊芯-KY上漲逾8%，鴻準上漲逾6%，廣宇上漲逾5%，中揚光上漲逾4%，台揚、東捷上漲逾3%，瑞祺電通、建漢、位速、京鼎、陽程、友威科、正達、鴻華先進-創、新普上漲逾2%。美超微下市危機解除，有外媒表示，美超微已聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了一份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，受此消息激勵，盤後飆漲40%，也帶動台股供應鏈概念股走高，麗臺強攻漲停價74.2元，德晉上漲逾8%，華泰、雙鴻上漲逾6%，創意上漲逾5%，博智上漲逾2%，日月光投控上漲逾1%。此外，BBU概念股也持續走高，加百裕、西勝、興能高亮燈漲停，新盛力上漲6%，AES-KY、順達上漲逾4%，全漢、新普上漲逾2%，光寶科、系統電、鉅祥上漲逾1%。但今日漲勢最強勁的就是航運族群，類股指數上漲逾2.6%，位居漲幅排行冠軍。由長榮領漲，受惠於第三季財報繳出佳績，加上第四季將迎接農曆年前小出貨潮，亞洲-歐洲線需求吃緊帶動運費漲價，長榮股價持續墊高，今天一舉衝過疫情期間2021年7月1日的233元天花板，終場收在最高價236元，上漲11.5元或5.12%，再創新天價，也帶動其他個股同步走高，陽明、陸海上漲逾3%，萬海、台驊投控、榮運、中櫃上漲逾2%，華航、漢翔、新興上漲逾1%。