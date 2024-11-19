勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期職場霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生；事發後出現多位吹哨者，直指謝宜容霸凌惡行。此事曝光後立刻引起熱議，有網友在PTT發文嘆道「勞動部怎麼會變成勞動地獄？」而勞動部長何佩珊今（19）日上午召開記者會，說明此次調查結果，分署長謝宜容調離原機關，降調為非主管職。
勞動部勞動發展署北分署4日發生資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室上吊輕生，事發後分署長謝宜容不斷被爆出霸凌行徑，新北市議員李宇翔透露自己收到上百封陳情書，皆控訴北分署謝宜容分署長的種種霸凌同仁情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等；此外，還有內部人士指出，謝宜容會要求北分署帶隊繞著大樓跑步運動，且在輕生事件發生後對同仁下達封口令；事發當天救護人員要送死者離開，高層竟然指示「貨梯僅供長官使用」，最後死者只能以坐姿送客梯運下樓。
對此，有網友在PTT發文，質疑勞動部怎麼會變成勞動地獄？「什麼六點就來上班，五點之後先打卡再加班，辦公室大聲咆哮，摔公文、人身攻擊，利用權勢欺壓，然後和某些廠商特別要好，一直和特定廠商合作。員工申訴都沒有用，都被壓下來，最後出事情的時候，上面說沒有收到申訴，結果現在調查，有一堆人申訴過。」
該名網友吐槽，「所有勞工害怕碰到的，現在都在勞動部碰到了，到底怎麼會變成這麼可怕的地方？勞動部不應該是勞工天堂嗎？怎麼變成洪仲丘版本的勞工地獄？」不少網友也紛紛在貼文下方留言「上行下效啊！上面爛你還敢不跟著爛」、「勞動部帶頭示範霸凌、包庇長官，好棒棒」、「黨都說了，你們要自己跟主管說啊！只是說了繼續被更嚴重的打壓，然後更上面的會裝成沒看到，會說沒收到申訴，你下面的小公務員就等死」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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