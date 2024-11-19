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▲郭鎧紋表示，今年西半部地震明顯偏多，比2011年以來的平均值高出3至5倍。（圖／郭鎧紋提供）

▲1900至今，全球規模8以上地震平均間隔為460天，目前以相隔1194天沒有出現。（圖／郭鎧紋提供）

近幾天台灣地震數又多了起來，昨（18）日和今（19）日，包括花蓮、宜蘭、台南甚至是台中都陸續出現規模3或4以上的地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，除了花蓮0403引發的地震序列外，，提醒民眾持續要留意地震動態。郭鎧紋指出，，其中6起在花蓮，2起在台南麻豆、高雄桃源，，3起在宜蘭近海，2起在台南麻豆。撇除宜蘭、花蓮等本就較容易發生地震的地區，台灣西半部近期出現地震的頻率，民眾也相當有感。細看今年在西半部出現的地震，郭鎧紋提及，，不過雖然地震數量變多，但也意味著能量有在適當的釋放，加上出現群震的地區，發生大型地震的機率較低，因此民眾無須過度恐慌。而嘉義縣今年地震頻繁主要是有「3個群震」在發展，包含，不過目前3個群震已漸趨緩和，2025年嘉義縣地震活動應可望趨於正常。此外，細看2024年的地震狀況，，尤其下半年非常活躍，郭鎧紋分析，，「若果受到東部大地震影響，那西部的地震分佈應該會相當集中，但統計上沒有這樣的趨勢。」視角拉到全球地震狀況，郭鎧紋說明，其實近2年全球地震狀況不算特別活躍，以規模8的地震來看，前一次出現已經是2021年8月12日，在南大西洋上的南三明治群島出現8.1地震，至今已相隔1194天，而1900至今，全球共出現98起規模8以上地震，平均間隔為460天。