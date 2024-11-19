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前美國總統川普在總統大選勝出，各方關注其財政和經濟相關政策，高盛的貨幣策略師團隊在最新報告中，一改過去一年多以來對於美元的預測，認為在川普計劃的高關稅政策下，美元將進入長時間走強時期。根據彭博報導，高盛在過去兩年的展望中，一直預計美元將從高估值水準回落。這一預測在2023年被證明有先見之明，但在最近受到挑戰，因為美元自11月5日大選日以來上漲了2.4%。由Kamakshya Trivedi領導的高盛集團匯率策略團隊在上周五的報告中寫道，「美元將在更長時間內走強」，他們不再預期美元會大幅貶值，這一最新報告一改了高盛過去的預測。高盛提到，過去幾年的核心觀點是看到美元從2022年末的峰值水平小幅貶值，這在很大程度上被證明是正確的，他們研判，「我們現在預計關稅將成為美國明年政策組合的重要組成部分，此外還會有進一步的財政改革。」高盛團隊補充，關稅加上蓬勃發展的經濟和上漲的美國資產價格，是「對美元有利的組合」，現在預計川普的經濟政策將增加美國進口成本，同時降低國內經營成本。高盛預測，這些因素將推動美元貿易加權指數在未來一年上漲約3%。他們預測未來12個月歐元兌美元將跌至1.03，而日圓兌美元將跌至159。