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▲中華隊成員曾頌恩，因為晚1天生日，在前往日本班機只能搭乘經濟艙，但發現正對面是空姐後，釋懷發文寫道：「突然又覺得命好像不差。」（圖／翻攝自曾頌恩 IG）

曾頌恩經濟艙對面坐空姐釋懷！中華隊今（19）日中午從桃園機場出發，前往日本東京，參加世界12強棒球錦標賽複賽，將和委內瑞拉、美國以及日本等3大棒球強權爭奪總冠軍。因為公平性問題，WBSC規劃本次赴日班機，中華隊和日本、澳洲同行，個別獲得12個商務艙座位，主要保留給球練團，選手則會依據年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙。影片中曾頌恩開懷微笑，看起來心情相當不錯，在轉發影片的動態底下也寫道：「突然又覺得命好像不差」