曾頌恩經濟艙對面坐空姐釋懷！中華隊今（19）日中午從桃園機場出發，前往日本東京，參加世界12強棒球錦標賽複賽，將和委內瑞拉、美國以及日本等3大棒球強權爭奪總冠軍。由於世界棒壘球總會（WBSC）規定，豪經艙限額會以年齡大小分配，曾頌恩因為晚1天生日和豪華經濟艙擦身而過，不過他稍早在個人IG轉發限時動態，似乎因為位置正對面是空姐，而對搭乘經濟艙釋懷，轉發工作人員動態，並寫道：「突然又好像覺得命不差。」
戴培峰只早1天 搶走最後豪經艙
因為公平性問題，WBSC規劃本次赴日班機，中華隊和日本、澳洲同行，個別獲得12個商務艙座位，主要保留給球練團，選手則會依據年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙。
2000年1月8日出生的曾頌恩，因為晚1月7日出生的戴培峰1天，和豪經艙失之交臂，並在富邦悍將的官方IG影片中抱怨道：「我在那邊一直算，戴培峰還那邊跟我說謝謝喔。」
不過在中華隊登機後，有工作人員拍攝影片，分享曾頌恩的影片就在逃生門旁，更重要的是，正對面就是空姐的座位。影片中曾頌恩開懷微笑，看起來心情相當不錯，在轉發影片的動態底下也寫道：「突然又覺得命好像不差」
我是廣告 請繼續往下閱讀
因為公平性問題，WBSC規劃本次赴日班機，中華隊和日本、澳洲同行，個別獲得12個商務艙座位，主要保留給球練團，選手則會依據年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙。
2000年1月8日出生的曾頌恩，因為晚1月7日出生的戴培峰1天，和豪經艙失之交臂，並在富邦悍將的官方IG影片中抱怨道：「我在那邊一直算，戴培峰還那邊跟我說謝謝喔。」
不過在中華隊登機後，有工作人員拍攝影片，分享曾頌恩的影片就在逃生門旁，更重要的是，正對面就是空姐的座位。影片中曾頌恩開懷微笑，看起來心情相當不錯，在轉發影片的動態底下也寫道：「突然又覺得命好像不差」
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。