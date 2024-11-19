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▲林廷憶（左）今生日，謝盈萱（中間）和薛仕凌（右）幫她慶生。（圖／記者吳翊緁攝）

▲薛仕凌（左）劇中和林廷憶婚外情，拿著小三的人形立牌，在記者會上被「老婆」謝盈萱（右）猛虧。（圖／記者吳翊緁攝）

▲薛仕凌很常在片場吹口哨，造成大家困擾，他發誓要改掉這個壞習慣。（圖／記者吳翊緁攝）

薛仕凌、謝盈萱今（19）日出席《影后》上線媒體聯訪，林廷憶因為在國外工作的關係，用視訊方式加入訪問，在劇中林廷憶裸身勾引薛仕凌，她爆料上戲前薛仕凌狂吹口哨，讓她瞬間跟著放鬆不少，不過薛仕凌吹口哨的習慣，卻讓謝盈萱很焦慮。林廷憶在劇中飾演新人演員史艾瑪，為上位勾引薛仕凌飾演的導演李子齊，在他面前脫衣服全裸，問起這場戲的事前準備，林廷憶說沒特別準備，「因為仕凌就是上戲前會一直吹口哨，好像很輕鬆，我就也很輕鬆，他就是讓人很自在，讓人很有安全感。」薛仕凌解釋，「可能我上一秒在聽音樂，腦袋一直有音樂，不吹會不舒服，對他們很不好意思，因為我會下意識一直發出聲音，廷憶和盈萱後來都有跟我講，我才發現這個習慣有點打擾到別人。」甚至收音組都會透過耳機猜他今天聽什麼歌，導演嚴藝文也說，「都不用看就知道你來了。」謝盈萱說因為爸媽那年代都會說晚上不要吹口哨，「他白天吹我都還好，晚上我就會開始焦慮。」而「史艾瑪」綠茶婊行徑被觀眾罵翻，林廷憶說，「我沒預設這角色會被罵或是被喜歡，就是有戲就演。」唯一讓她印象深刻的評論就是，有網友說史艾瑪都沒繳過房租，林廷憶在視訊那頭突然爆笑，「我好佩服！」