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▲張榕容在《鬼才之道》中飾演過氣女鬼天后「凱薩琳」，劇中有許多高難度動作戲。（圖／張榕容臉書）

▲曾沛慈首次挑戰大銀幕，在《BIG》中扮演病童的母親。（圖／曾沛慈臉書）

▲楊貴媚出道多年演過無數個媽媽角色，此次在《小雁與吳愛麗》中詮釋出傳統母親的無助與隱忍，演技備受金馬評審肯定。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲劉奕兒在《女兒的女兒》中飾演叛逆女同志「范祖兒」，與張艾嘉有許多精彩對手戲。（圖／劉奕兒臉書）

▲陸弈靜以《白衣蒼狗》第8次角逐金馬獎，雖然在片中沒有太多戲份，但每次出場都有精彩表現。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心舉行，本屆「最佳女配角」獎入圍名單包括《鬼才之道》張榕容、《BIG》曾沛慈、《小雁與吳愛麗》楊貴媚、《女兒的女兒》劉奕兒以及《白衣蒼狗》陸弈靜，5位實力派演員將共同角逐金馬女配角寶座，競爭相當激烈。張榕容過去憑藉電影《陽陽》、《渺渺》與《逆光飛翔》3度入圍金馬獎最佳女主角，這次在喜劇電影《鬼才之道》中飾演過氣女鬼天后「凱薩琳」，展現不同以往的面貌，她為了角色盡情搞笑，還展現許多高難度動作，比如下腰、飛天遁地、大法師爬、白眼翻到天邊等，每1個動作都充滿戲劇張力。本次能否憑藉出色演技奪下演藝生涯中首座金馬獎，令外界相當期待。曾沛慈曾以電視劇《我們與惡的距離》奪下第 54 屆金鐘女配角獎，這回首次挑戰大銀幕主演電影《BIG》，在劇中扮演病童「源源」的母親，面對患病女兒，曾沛慈演活身為媽媽堅韌、溫柔的形象，情感演技張力十足，其中為女兒剃光頭髮的畫面也令觀眾印象深刻，演技獲得評審高度肯定。獲獎無數的資深影后楊貴媚今年憑《有生之年》拿下金鐘最佳女主角獎，接著又以《小雁與吳愛麗》入圍金馬獎最佳女配角，她在劇中飾演個性倔強的「小雁媽媽」，細膩地將傳統母親面對丈夫外遇、女兒親手弒父入獄的無助與隱忍細膩展現，片中與夏于喬的母女對手戲更是成為本劇精華，還被金馬執委會執行長聞天祥譽為「演技教科書」。劉奕兒去年以電影《老狐狸》首次入圍金馬最佳女配角，雖然最後鎩羽而歸，但今年又憑《女兒的女兒》連莊入圍同獎項。劉奕兒在戲中飾演叛逆女同志「范祖兒」一角，與媽媽張艾嘉有許多精彩對手戲，將角色所有歇斯底里的矛盾情緒收放得宜。劉奕兒雖是5位入圍者演藝經歷最淺的演員，不過連續2年都有作品闖關金馬，本次能否脫穎而出拿下獎項，備受期待。資深視后陸弈靜也是金馬獎常客，7度入圍都沒能抱回獎座，今年又以《白衣蒼狗》第8度被提名，她在劇中飾演白髮蒼蒼的老婦人，不但要面對家徒四壁的窘境，還得獨力扶養病兒，將長照生活和貧窮的處境交融下的疲憊感詮釋得絲絲入扣。陸弈靜雖然在戲中出演的片段不多，不過每1場戲都非常吸睛，此次能否以《白衣蒼狗》成功破除摃龜魔咒，令許多影迷都引頸期盼。