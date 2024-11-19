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金州勇士今（19）日以99：102不敵洛杉磯快艇，球隊連勝終止。這場比賽最後時刻，勇士主將Stephen Curry被三人包夾，將球交了出去，結果最後一次出手機會就這樣落空。賽後有人質疑勇士主帥Steve Kerr沒喊暫停，後者也做出解釋。勇士本賽季目前只吞3敗，其中兩場失利就是送給快艇。不過事實上他們今天其實有機會贏球，第四節最後兩分半鐘他們打了一波7：0的攻勢，幾乎就要將比數扳平。終場前21秒，Norman Powell被Gary Payton II抄截，Stephen Curry獲得一次外線出手機會但沒進，此時Draymond Green抓下進攻籃板，場面混亂，最後Payton接球後必須要進行投籃，可惜沒進，比賽就此結束。賽後，勇士主帥Steve Kerr被質疑為何沒有喊暫停重新佈署？他表示他確實有打算在最後6-8秒左右時喊暫停，但當時場面混亂沒有叫出來，也鼓勵Payton，直言自己對於他勇於出手的信心感到驕傲。勇士這一場輸球的主要原因之一在於罰球太爛，19罰居然只有9中，Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski合計7罰僅2中，沒有把握這種分數很不應該。勇士主帥Kerr談到這樣的情況時，直言球員需要多加練習：「他們得去訓練館，找到節奏，找到罰球的信心。」