我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜近日成為日版《Harper’s Bazaar》1、2月合刊號封面人物。（圖／Harper's Bazaar Japan IG）

▲子瑜日前已穿上泰迪熊大衣，將多元風格展現淋漓盡致。（圖／翻攝自微博）

▲子瑜一直以來都以多元方格展現時尚品味。（圖／翻攝自微博）

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜近日成為日版《Harper’s Bazaar》1、2月合刊號封面人物，這是她單飛後首次以個人身分登上日本雜誌封面，備受粉絲期待與讚譽。雜誌社昨（18）日在社群媒體搶先釋出封面照，子瑜以金髮亮相，身穿Max Mara的灰色泰迪熊大衣，精緻臉蛋與修長身材展現超模般的氣勢，引發熱烈討論。子瑜此次與Max Mara合作拍攝雜誌內頁，示範秋冬系列多款造型，包括經典泰迪熊大衣與鑲嵌水晶的長禮服，將多元風格演繹得淋漓盡致。她在內文訪談中提到，站在鏡頭前始終充滿興奮，希望成為「能給予他人自信、內心富足的女性」，並透露自己在今年9月推出的首張個人迷你專輯《abouTZU》中，融入了對粉絲的感恩之情。TWICE即將於12月6日發行迷你第14張專輯《STRATEGY》，並傳出可能與歐美大牌歌手合作，引發期待。近日，官方陸續釋出新專輯概念照，子瑜的金髮制服造型和短版T恤搭配超短褲的穿搭，再次成為焦點。一張跪姿的團體照中，子瑜修長的身材比例驚豔粉絲，有網友直呼：「連跪地都能成比例尺！」從妝品代言到個人專輯，周子瑜以實力與美貌成功拓展海外市場，此次登上《Harper’s Bazaar》封面，更彰顯其國際影響力。未來，她的多元發展無疑會帶來更多驚喜，粉絲也期待她持續突破，迎接新的高峰。