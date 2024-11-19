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美超微下市危機解除！美超微週一表示，已聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了一份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，受此消息激勵，盤後飆漲40%，連帶激勵台灣相關概念股同步走高。財經外媒《CNBC》、《路透社》指出，美超微18日已任命全球五大會計網路成員之一的BDO，協助其完成最新財務報表，並向那斯達克提交了合規計劃，表示將能完成截至6月30日的年度報告，還有截至9月30日的季度報告，但沒有給出目標日期。在那斯達克審查其計畫期間，該公司的證券將繼續維持上市。Supermicro 總裁兼首席執行官梁見後（Charles Liang）對新的合作夥伴表達了信心，強調BDO在會計領域受人尊敬的地位以及全球影響力，聲稱任命BDO是更新公司財務報表的關鍵一步，美超微正在全力以赴、快速解決這項任務。先前因未能及時提交年度10-K報告，加上被興登堡研究公司披露涉嫌會計操縱，以及安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭等一連串打擊，美超微的上市地位一度受到嚴重威脅。由於日前市場傳出，有一神祕集團於14日大買3080萬股美超微股票，使其持股比例攀升至5.3%，引發市場熱議，對照今美超微暫時解除下市危機，該筆交易的潛在收益，同樣引起市場廣泛討論。昨日收盤，美超微股價大漲15.93%，盤後交易時段則飆升40%。美超微的走高，也帶動台灣相關供應鏈股價走高，麗臺強攻漲停價74.2元，德晉上漲逾8%，華泰、雙鴻上漲逾6%，創意上漲逾5%，博智上漲逾2%，日月光投控上漲逾1%。