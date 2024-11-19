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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期職場霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生；勞動部長何佩珊今（19）日上午召開記者會，說明此次調查結果，分署長謝宜容調離原機關，降調為非主管職。根據勞動部調查報告指出，該名公務員長期早到晚退，曾早上5點多到班，一直到晚上7、8點才下班，工作時間超過12小時，且未提出加班申請。勞動部調查報告指出，從該名公務員差勤紀錄可看到，雖未有加班申請，但從從訪談、匿名問卷回饋及事發前出入機關影像截圖得知，該名公務員長期早到晚退，甚至曾多日早上5點多到班，到晚上7、8點才下班，工作時間超過12小時，數位資訊小組同仁曾主動表示願意協助，但該名公務員為避免連累同仁，表示可自行處理，未提出加班申請。此外，調查報告指出，北分署資訊小組僅輕生公務員1位正式公務人員，工作量大、業務執行時程緊迫，加劇其工作壓力；再加上其10月30日負責的「智能就業服務系統」標案再被退件，長期工作壓力導致他走上輕生，可無法證明北分署長官對其有職場霸凌。何佩珊指出，雖然謝宜容並非造成同仁輕生主因，但她確實存在對北分署同仁咆哮、侮辱貶低，要求深夜、休假即刻回覆Line等種種不當行為，因此決定調整她職務，降調為非主管職；相關人員也依《公務人員考績法》議處。何佩珊說，同仁離世主因是因為長期單獨從事資訊小組的工作量過於龐大，缺乏足夠的資源協助，再加上所負責的智能就業服務系統頻頻被退回，產生挫敗及無力感。勞動部將追封勞動部勞動獎章，向考試院爭取認定為「因公傷亡」的公務人員，退休服務人員輔助補償，同時也命令北分署所有資訊標案暫時停止，重新檢討合理性。