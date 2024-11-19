我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工龍頭台積電積極布局產能，最新業界傳出CoWoS供不應求，繼今年八月中旬拍板購買群創南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，激勵CoWoS概念股今（19）日走勢強勁。近年來台積電積極布局，日前傳出2025年將在全球大力興建高達十座廠，可望寫下全球半導體業建廠新紀錄，預估資本支出達340億至380億美元（約新台幣1.1兆元至1.2兆元），挑戰歷史新高。近期業界傳出，由於CoWoS產能供不應求，台積電繼8月拍板購買群創南科四廠後，也將買下群創的南科五廠，群創預計明年年中將廠房騰空並交給台積電，群創位於竹南的廠房也將承租給台積電使用。針對這個市場傳言，群創發言系統昨日重申，不評論市場臆測。台積電今年8月以171.4億元買下群創南科四廠，目前正在建置CoWoS產能的空間改造，預計明年第二季就可完成，並可望於第三季展開試產。近期CoWoS先進封裝產能供不應求，台積電積極趕工建廠，位於中科先進封測五廠與南科先進封測二廠區新廠區完工，本月起展開裝機，預計明年下半年可望加入量產行列。此外，嘉義新廠也積極建新廠中。台積電董事長魏哲家曾在法說會上預告，CoWoS當前產能嚴重供不應求，台積電自身努力擴產，並攜手封測夥伴希望2025年至2026年達到供需平衡。市場消息傳出，成為今日CoWoS概念股的大利多，萬潤一度攻上漲停價472元，可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，均華上漲逾8%，志聖、均豪上漲逾7%，穎崴上漲逾5%，京元電子、鈦昇、辛耘上漲逾4%，群翊上漲逾3%。