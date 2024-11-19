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▲為慶祝高雄設市百年，高市府推出濱線觀光列車「哈瑪星號」將於11月30日正式啟程，更在百年鐵道上展出31輛火車，11月30日起連續三個週末還將於哈瑪星鐵道園區舉行特別活動。（圖／高市府文化局提供）

為慶祝高雄設市百年，高市府推出濱線觀光列車「哈瑪星號」將於11月30日正式啟程，更在百年鐵道上展出31輛火車，結合歷史與觀光，重現哈瑪星鐵道園區的魅力。11月30日起，連續三個週末還將於哈瑪星鐵道園區舉行特別活動，首周登場的是「鐵道音樂市集」，特別以「創意鐵道便當」為號召，邀請了15間北中南名店特製限量鐵道便當，結合市集與精彩音樂演出，重現過去熱鬧的繁榮盛況。高雄市政府文化局長王文翠表示，不同於一般的鐵路便當，鐵道音樂市集邀請15家特色品牌，除了有首次出攤的高雄在地餐飲品牌，還有特地南下高雄的中北部店家一同參與，帶來最具創意的美味，於11月30日、12月1日下午三點起，在哈瑪星鐵道園區開賣。每間店每日限量50個149元的創意鐵道便當風格各異，有充滿古早味的柴燒高麗菜飯、從台灣小吃為發想結合義式作法脆皮豬五花、東京風乾咖哩鐵路便當，更有素食者也能品嚐以天然水果製作的蒟蒻便當和結合古早味飲品的酸梅冰便當⋯等，意想不到的創意口味等著大家來現場嘗鮮！享用完的便當空盒還可以投入品牌攤位前的便當投投樂，支持喜歡的品牌。活動期間於創意火車便當攤位購買限量便當，即贈送花宇繽菓室霜淇淋兌換券一張。鐵道音樂市集也邀請多組音樂演出，陣容曲風精彩豐富。此外，為提供市民日間與夜間不同的鐵道風景，濱線觀光列車「哈瑪星號」啟程首週特別延長活動與火車班次至晚上八點半，連續三週皆有特別企劃呈現，詳細資訊及線上訂票請上駁二官網查詢。