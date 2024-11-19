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台北市私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅，涉性侵、猥褻6幼童一審重判28年徒刑，日前台北地檢署又查出，他又另涉嫌性侵、偷拍39名幼童，在公共場所偷拍且下載幼童更衣影像收藏，檢方依加重強制性交、猥褻及兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等罪再度起訴，並求處最重之刑。毛畯珅今（19）日高院出庭，看到媒體拍攝，他直視鏡頭，大搖大擺經過，記者追問「犯下這麼多罪會不會後悔」，他未做回應。檢方查出，2022年7月11日到2023年7月10日間，毛畯珅利用職務之便，在任職的幼兒園對6名未滿7歲的女童伸出狼爪，他涉嫌以手指摸女童下體及性侵，另拍攝大量不雅照。但毛畯珅應訊態度惡劣，只承認少部分猥褻罪名，打死不認性侵女童。另外檢方還在毛畯珅家中，查扣多達600多部幼童性影像，經過反覆勘驗比對，再查出至少還有39名幼童遭毛畯珅性侵、偷拍，受害幼童多達45人，可惡的是，他犯案時還用手機拍攝性侵或猥褻過程，或偷拍幼童的性影像。北檢表示，毛畯珅不只性侵幼兒園幼童，還自2023年2月17日起，在餐廳、商場、公園等公共場所，以手機、針孔攝影機等設備偷拍幼童私密照，被查出犯行共計306次，而他在2022年9月17日前，也從幼兒園監視器軟體裡，偷偷下載幼童更衣照，同時在網路上大量下載兒少性影像，犯行令人髮指，檢方另案將他起訴，並要求法院判處最重之刑。一審被判28年，毛畯珅認為刑度太重，提起上訴，10月17日高院首度開庭，毛畯珅出庭時看到媒體，狠瞪鏡頭，態度高傲；這次出庭，毛畯珅未戴口罩，看到媒體拍攝，也絲毫未躲避，反而直視鏡頭，讓人絲毫感覺不到毛畯珅對自己的惡行，有任何悔意。