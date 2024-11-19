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▲2024世界棒球12強「4強賽程」。（圖／NOWnews社群中心製）

▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊投手張奕。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

中華隊在2024年棒球12強賽成功晉級超級循環賽，寫下隊史新頁，林昱珉賽前已強調會以「投一休四」的節奏出賽，因此只能擔綱一戰的先發。黃子鵬在預賽對多明尼加的6局無安打表現，已證明其實力。他是少見的下勾投手，投球角度特殊，搭配滑球與變速球，特別對右打者有顯著的壓制效果。若林昱珉擔綱首戰先發，則有空間在周日的決賽，以中繼、後援的角色登板，對於調度上也會更靈活。中職兩大強投古林睿煬跟徐若熙無法參賽，本屆中華隊最大的問題是先發投手不足，僅有黃子鵬和林昱珉兩大王牌，誰先誰後，各有利弊，考驗教練團的調度。林昱珉的變速球時招牌武器，在預賽對韓國的比賽中，以變速球和曲球交互投球，成功讓對手難以適應。林昱珉變速球還具有優秀的下墜效果，配合四縫線速球形成對比，尤其對亞洲球隊耐心型打者，會有不錯的壓制效果。日本打者以耐心選球和細膩戰術聞名，但面對像林昱珉這類變速球型投手，容易被打亂節奏。不過日本畢竟是第3場比賽才會碰頭，中華隊前2場勢必要全力求勝，才有晉級冠軍賽的機會。最關鍵的是中華隊的第三號先發，目前看起來具備旅日經驗的郭俊麟和張奕都是不錯的人選。