中華隊在2024年棒球12強賽成功晉級超級循環賽，寫下隊史新頁，今(19)日出發前往東京，與委內瑞拉、美國和日本一較高下，前2名將能殺進冠軍賽。不過由於賽程緊湊，4天要打4戰，如何靈活運用兩大王牌投手黃子鵬與林昱珉，將成敗的關鍵。
林昱珉賽前已強調會以「投一休四」的節奏出賽，因此只能擔綱一戰的先發。前兩戰的調度非常有趣，若考量黃子鵬對於南美洲球隊壓制力較佳的特性，有可能打頭陣出賽。
黃子鵬在預賽對多明尼加的6局無安打表現，已證明其實力。他是少見的下勾投手，投球角度特殊，搭配滑球與變速球，特別對右打者有顯著的壓制效果。若林昱珉擔綱首戰先發，則有空間在周日的決賽，以中繼、後援的角色登板，對於調度上也會更靈活。
兩大王牌如何安排?各有利弊
中職兩大強投古林睿煬跟徐若熙無法參賽，本屆中華隊最大的問題是先發投手不足，僅有黃子鵬和林昱珉兩大王牌，誰先誰後，各有利弊，考驗教練團的調度。
林昱珉的變速球時招牌武器，在預賽對韓國的比賽中，以變速球和曲球交互投球，成功讓對手難以適應。林昱珉變速球還具有優秀的下墜效果，配合四縫線速球形成對比，尤其對亞洲球隊耐心型打者，會有不錯的壓制效果。
林昱珉有可能投日本？
日本打者以耐心選球和細膩戰術聞名，但面對像林昱珉這類變速球型投手，容易被打亂節奏。林昱珉的變速球與低位曲球能誘導日本打者擊出無效球。且日本隊的左打者比例較高，而林昱珉左投優勢，對於左打者壓制效果更佳。
不過日本畢竟是第3場比賽才會碰頭，中華隊前2場勢必要全力求勝，才有晉級冠軍賽的機會。因此，黃子鵬在首戰對陣委內瑞拉的機會最高。黃子鵬投球數精簡，若能拉長投球局數，降低牛棚消耗，將能為後續賽事調度留有餘裕。
張奕可能是大黑馬
最關鍵的是中華隊的第三號先發，目前看起來具備旅日經驗的郭俊麟和張奕都是不錯的人選。我個人推薦張奕，從預賽的狀況看起來，有機會成為中華隊的奇兵，甚至是「抗日英雄」。
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黃子鵬在預賽對多明尼加的6局無安打表現，已證明其實力。他是少見的下勾投手，投球角度特殊，搭配滑球與變速球，特別對右打者有顯著的壓制效果。若林昱珉擔綱首戰先發，則有空間在周日的決賽，以中繼、後援的角色登板，對於調度上也會更靈活。
兩大王牌如何安排?各有利弊
中職兩大強投古林睿煬跟徐若熙無法參賽，本屆中華隊最大的問題是先發投手不足，僅有黃子鵬和林昱珉兩大王牌，誰先誰後，各有利弊，考驗教練團的調度。
林昱珉的變速球時招牌武器，在預賽對韓國的比賽中，以變速球和曲球交互投球，成功讓對手難以適應。林昱珉變速球還具有優秀的下墜效果，配合四縫線速球形成對比，尤其對亞洲球隊耐心型打者，會有不錯的壓制效果。
林昱珉有可能投日本？
日本打者以耐心選球和細膩戰術聞名，但面對像林昱珉這類變速球型投手，容易被打亂節奏。林昱珉的變速球與低位曲球能誘導日本打者擊出無效球。且日本隊的左打者比例較高，而林昱珉左投優勢，對於左打者壓制效果更佳。
不過日本畢竟是第3場比賽才會碰頭，中華隊前2場勢必要全力求勝，才有晉級冠軍賽的機會。因此，黃子鵬在首戰對陣委內瑞拉的機會最高。黃子鵬投球數精簡，若能拉長投球局數，降低牛棚消耗，將能為後續賽事調度留有餘裕。
張奕可能是大黑馬
最關鍵的是中華隊的第三號先發，目前看起來具備旅日經驗的郭俊麟和張奕都是不錯的人選。我個人推薦張奕，從預賽的狀況看起來，有機會成為中華隊的奇兵，甚至是「抗日英雄」。
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