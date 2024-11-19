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▲許傳盛（圖左）說，經查雖然吳員無加班申請紀錄，但根據訪談可知，他在10月22日至11月1日多為早上5點多到班下午7、8點下班，已超過12小時，所以長期處於加班狀況。（圖／記者吳翊緁攝影）

勞動部今（19）日針對，勞動發展署北分署吳姓資訊分析師（下稱吳員）4日在辦公室上吊輕生一案說明調查報告，認為吳員死亡主因非職場霸凌。但身為國內《勞基法》主管機關的勞動部出「加班打假卡」、工作業務不合理等問題，勞動部長何佩珊也坦言，會找行政院重新檢討業務量。據調查報告，壓倒吳員的最後一根稻草被認為是「智能就業服務系統」標案難產，以及長期負責業務過於龐大，但也揭露出吳員加班打假卡、業務量不合理等系統問題。當被問到除了北分署之外，是否有同樣檢討勞動部所屬單位有沒有相同問題？何佩珊說，目前北分署所有資訊標案都先暫停，重新評估合理性，「我從開始調查到現在只有10天的時間」，發現問題後會逐步了解其他分署情況。她接著話鋒一轉，勞發署現在資訊同仁編制是遠遠無法負荷任務，強調組改之後，勞發署人力並沒有增加，但業務膨脹至少數十倍，包括移工管理從30萬人到80萬人，光是北分署就要負擔北北基宜花、金門及連江等7縣市，可是資訊人員只有1個正式人員、5個承攬人員，這相當不成比例。勞動部次長許傳盛補充，訪談過程中許多同仁都反映，無論是分署長、直接督導資訊的副分署長或是資訊主任，大家都沒有清楚概念什麼是AI、要怎麼做，「因為他是學電腦的，就是他。」然而，吳員本身也不是很清楚AI，本身也不認為智能系統對於機關有幫助，「他自己也有講過這樣的話」，但他被要求，又沒辦法很快去完成要求，自然就會感到挫折，但強調沒有直接被勞發署北分署長謝宜容職場霸凌，但可能層層下來，大家情緒都不好。他難掩失望之情地述說，其中有同仁表達，看到吳員AI系統標案又被退件，心情不好向他表達關懷，提到如果又做不出來怎麼辦時，吳員回覆「如果做不出來，我就自我了斷」，事後這個同仁很內疚沒有聽出這句話中話，沒有即時接下對方。許傳盛忍不住落淚，提到自己在大學也是學社會工作，也處理過職場防治，全台灣1年有近3000人選擇這樣結束生命，已經變成前十大、十一大死亡原因，「沒辦法接住他，是我們很大的遺憾。」勞動部身為我國《勞基法》、勞工主管機關，但北分署出現職場霸凌，吳員加班打假卡、業務分擔過重等問題這些職場問題，勞動部如何有說服社會有辦法照顧好光大勞工？何佩珊坦言，這是她進來勞動部發現很嚴重的問題，她個人認為，過去20、30年政府精簡思維下，但是如今總預算已達3兆元，也就是說必須要做很多預算配置、推動各種計畫，有沒有可能多一點員額編制，扭轉政府精簡邏輯。她強調，隨著每一任新政府推出各種新計畫，而舊政府的計畫未必沒有結束，就是造成業務量不停堆疊，長期讓公務員壓力瀕臨崩潰。她拜託行政院正視問題，強調勞動部是《勞基法》的主管機關，「那麼當然我們在要求資方的同時，我們政府器官作為公務人員的資方，是不是也應該有同樣的思維？」至於後續是否會想辦法補齊人力？何佩珊強調，2022年勞發署向行政院人事總處爭取資訊人力並未獲得同意，即便整體增加50個同仁，但並未包含資訊人力；她直言，勞發署正式人力少，只能用承攬，但又因為薪水偏低、業務量種，所以整體勞動條件其實是很不好的，導致人才就更不願意來。另外，媒體指出，今年2月就有接獲陳情指出，謝宜容不當行為。許傳盛表示，經過媒體披露，他們回頭調查政風室、人事室及秘書室，均未在正式文件管道看到相關陳情文。媒體追問，前勞動部次長王安邦2月曾經約談過謝宜容，何佩珊態度強硬地說，「這件事不在我們調查小組的調查範圍。」她斬釘截鐵地說，勞動部先前有發稿，如果有針對謝宜容貪瀆、圖利檢舉資料，歡迎舉報，將由政風處立案調查。外界質疑，謝宜容升遷像是「搭直升機」，這與她的「綠色背景」有關。何佩珊說，同樣表示調查報告並沒有詢問類似問題，強調分署長是在前勞動部長許銘春任內所升，「我想任何的升遷一定都是合法合規，可是我們無法保證每一位主管，她都100%能夠勝任。」針對謝宜容是「調職」而非「停職」，為什麼是採取這樣的決定？何佩珊說明，即日起已要求謝宜容離開北分署，而停職權利在考績委員會。而謝宜容是否會因自身行為，對外出面道歉？何佩珊說，分署長本身也需要被心理諮商，甚至可能必須就醫的狀態，考量到對方身心狀態，這後續會再找適合時機安排。