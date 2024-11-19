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▲Norman Powell在末節發飆，快艇本季兩度擊敗勇士。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士今在客場迎戰洛杉磯快艇，雙方熬鬥至最後關頭才分出勝負，其中首節快艇Powell與Harden合拿15分帶領球隊打出27:22攻勢，次節則是打出29:23，上半場結束由快艇56:45領先。來到第3節勇士發起返工，單節打出27:19攻勢，將比分追至72:75。比賽進到末節，雙方你來我往，快艇一度靠著Powell轟進3顆3分球，將分差拉至10分差，但勇士在最後2分12秒內急起直追，一度出現扳平契機，可惜Gary Payton II最後時刻三分沒進，終場勇士就以3分差落敗。