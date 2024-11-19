NBA金州勇士今在客場迎戰洛杉磯快艇，雙方熬鬥至最後關頭才分出勝負，其中Norman Powell在末節轟進3顆3分至關重要，終場快艇就在Powell拿下全隊最高的23分，與James Harden攻下12分與送出16助攻的帶領下，以102:99戰勝勇士，雙方本季兩度交手都由快艇拿下勝利。
首節快艇Powell與Harden合拿15分帶領球隊打出27:22攻勢，次節則是打出29:23，上半場結束由快艇56:45領先。來到第3節勇士發起返工，單節打出27:19攻勢，將比分追至72:75。
Gary Payton II三分絕殺不成！勇士無緣取勝
比賽進到末節，雙方你來我往，快艇一度靠著Powell轟進3顆3分球，將分差拉至10分差，但勇士在最後2分12秒內急起直追，一度出現扳平契機，可惜Gary Payton II最後時刻三分沒進，終場勇士就以3分差落敗。
勇士Curry本場21投10中，拿下全場最高的26分，送出6助攻、7籃板，Draymond Green則是拿下9分、9籃板、7助攻;快艇Harden全場出戰41分鐘，拿下12分、16助攻，Powell則是登場26分鐘，就攻下23分，其中三分球更是6投5中。
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Gary Payton II三分絕殺不成！勇士無緣取勝
比賽進到末節，雙方你來我往，快艇一度靠著Powell轟進3顆3分球，將分差拉至10分差，但勇士在最後2分12秒內急起直追，一度出現扳平契機，可惜Gary Payton II最後時刻三分沒進，終場勇士就以3分差落敗。
勇士Curry本場21投10中，拿下全場最高的26分，送出6助攻、7籃板，Draymond Green則是拿下9分、9籃板、7助攻;快艇Harden全場出戰41分鐘，拿下12分、16助攻，Powell則是登場26分鐘，就攻下23分，其中三分球更是6投5中。