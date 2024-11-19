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世界12強棒球賽，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲，確定以B組第2身份闖入複賽，進入最終4強，全台民眾為之瘋狂，甚至有不少民眾搶訂機票，要一同前去東京巨蛋應援。不僅如此，今（19）日一架長榮班機BR-198經過東京巨蛋上空，機長中文廣播喊「中華隊加油」，意外小驚喜讓拍攝者忍不住揮動國旗、興奮高呼。世界12強棒球賽，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲，確定以B組第2身份闖入複賽，進入最終4強。下一階段複賽將於21日在東京巨蛋開打，中華隊今（19）日將和日本一同搭乘華航CI104班機前往東京。一架長榮班機BR-198經過日本東京巨蛋時，機長用中文廣播天氣高度後，除了祝大家在東京有美好一天之外，還喊了「中華隊加油」，接著用英文廣播結束廣播流程。機長宋效賢接受媒體訪問時透露，身為一個球迷，一定要替中華隊加油，「這次在台北大巨蛋，我看了三場，三場都贏，昨晚古巴戰看完立刻去睡覺，之後飛這個航班，可惜早一點，因為今日到明日他就要回台北，因此只能透過電視替中華隊加油，所以在廣播時特別繼續幫中華隊加油，希望把他的祝福帶給中華隊」。民眾高喊要前進東京巨蛋聲援中華隊，華航也在昨日晚間宣布，喜迎中華隊成功挺進世界12強棒球賽四強，華航調整機隊運能，安排11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120個座位將；另回程東京返台航班也將盡力協助，全力服務旅客滿足市場需求，和全民一起為中華隊加油。