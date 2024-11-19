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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、勞動部政務次長許傳盛，說明公務員輕生事件的調查結果，結果顯示，分署長謝宜容會在凌晨1時或清晨5時對其他主管交辦工作，假日依然，若未在10分鐘內回覆，隔天就會被面談辱罵、斥責。許傳盛根據調查報告表示，雖然謝宜容未對輕生同事直接霸凌，但謝會在凌晨1時或清晨5時對其他主管交辦工作，假日更不要說，若未在10分鐘內回覆，隔天就會被面談辱罵、斥責，讓同仁身心壓力極大，嚴重到要赴身心科治療，甚至有6名公務人員選擇降調至其他機關。調查報告也指出，謝宜容要求主管隨時回應Line訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，甚至排擠未依指示的同仁，且報告提及，要求上班時間跑步，也讓同仁遭受不參加會有不良後果心理壓力，加上面商等過度要求，造成同仁受挫及受傷身心壓力。也導致2023年及2024年離退職人員較2020至2022高，還有公務人員選擇降調。勞動部部長何佩珊表示，即日起令謝宜容離開原機關、降調非主管職，並且將把勞動力發展署長、分署長、副分署長及資訊室主任送請公務人員考績會懲處。