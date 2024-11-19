我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方將嫌犯帶回查獲地點附近，發現嫌犯將毒品丟棄在巷弄內。（圖／翻攝畫面）

▲2名員警當場被狠摔在地，造成手腳擦挫傷，所幸兩名員警分別有左腳與右腳擦挫傷，前往醫院檢查均無大礙。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲查獲安非它命2包（毛重36.78公克）、海洛因3包（2.17公克）、吸食器具等物品。但仍將依尿檢結果來調查有無毒駕情事。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市2名員警今（19）日上午10點分左右獲報在新興區六合二路有小客車違停，隨即前往處理，要求小客車駕駛孔男下車受檢，但孔男非但不下車，還在2名員警開車門要將人拉下車時，突然猛踩油門，2名員警當場被狠摔在地，造成手腳擦挫傷，所幸兩名員警分別有左腳與右腳擦挫傷，前往醫院檢查均無大礙。新興分局前金所巡邏警組於今天上午10時30分獲報六合二路有車輛違停，遂前往處理，因駕駛神情緊張可疑，巡邏員警請其下車接受盤查，不料駕駛孔男（58歲）拒檢逃逸，過程中造成兩名員警跌倒擦挫傷。新興分局立即組成專案小組，並於半小時內至林森二路某大樓騎樓查獲孔嫌，並將其逮捕帶返所依妨害公務罪嫌偵辦。該案另於嫌犯車上查獲針筒，但無發現其他違禁品。不過，當警方將嫌犯帶回查獲地點附近，當場發現嫌犯將毒品丟棄在巷弄內，當場查獲安非它命2包（毛重36.78公克）、海洛因3包（2.17公克）、吸食器具等物品。但仍將依尿檢結果來調查有無毒駕情事。