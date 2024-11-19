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世界棒球12強賽四強超級循環賽隊伍出爐，將由台灣、日本、委內瑞拉、美國四隊爭奪最終冠軍，在台灣正式打入四強後，台北飛往東京的經濟艙便宜機票瞬間銷售一空，機票價格大漲，僅剩商務艙以上或頭等艙位置，許多民眾想飛東京紛紛卻步，事實上，若由日本其他地區轉乘，票價仍算便宜，時間上也僅會多三到五小時左右。目前實際打開機票網站搜尋後可發現，星宇週四已全售完，週三也僅剩單程票價三萬多的機票，長榮商務艙單程飛往東京最便宜也要兩萬五千多，且僅剩兩席，華航單程也相較正常時段漲了約一倍。許多球迷好奇現在前往東京還有什麼方法，事實上若由台北飛大阪關西機場或名古屋機場，再轉乘新幹線，目前單程票價仍屬正常，台北飛名古屋約在六千多到九千多，飛往大阪約在八千多到一萬初。由大阪搭新幹線前往東京，約會多出台幣三千多元的新幹線費用，時間則會多出2.5小時至3小時；名古屋至東京則會耗時1小時35分鐘，票價約等於台幣兩千多元。此外，飛往沖繩轉乘日本國內線飛往東京也是選項之一，票價來回仍能控制在一萬五千多左右，但轉乘會多耗時約三小時左右。