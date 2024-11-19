「泰坦巨獸路跑」即將開放報名！繼先前舉行的哥吉拉怪獸路跑後，全統運動宣佈明年將舉辦「2025 GODZILLA x KONG TITAN RUN 泰坦巨獸路跑」，從3月開始，陸續在台北、台中、台南三地展開。目前三地賽事已經可以提前報名，並將在11月21日開放正式報名，直至12月31日截止。
全統運動官方表示，在這個充滿挑戰的賽道上，跑者將與成千上萬的參賽者一起，奔跑於巨獸的陰影之下，挑戰自己的極限，並迎接未知的冒險。
現場更設置了電影主題互動區和打卡點，還有專屬限量周邊商品讓你擁有帶回家的難忘回憶。快來參加這場刺激又勁爆的路跑比賽，與哥吉拉和金剛一起，征服新帝國！
📌「泰坦巨獸路跑」報名相關資訊：
報名開放時間（三地統一）：2024/11/21(四)上午10:00 ~ 2024/12/31(二)
參賽者若在「泰坦巨獸路跑」正式開放報名前，搶先報名並完成繳費，即可免費獲得免費的「萌獸手機吊飾包」，團體報名（含團員）皆符合資格，報名期間內退費則取消資格。
📌「泰坦巨獸路跑」賽事相關資訊：
🏃2025 泰坦巨獸路跑：台中場
賽事日期：2025年3月9日（星期日）
賽事地點：臺中市西屯區中央球場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（台中場）
🏃2025 泰坦巨獸路跑：新北場
賽事日期：2025年3月16日（星期日）
賽事地點：新北市蘆洲區微風運河廣場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（新北場）
🏃2025 泰坦巨獸路跑：台南場
賽事日期：2025年3月23日（星期日）
賽事地點：台南市正統鹿耳門聖母廟停車場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（台南場）
📌「泰坦巨獸路跑」物資相關資訊：
本次活動物資分為三大組別，依照報名費高低排序，分別為1,080 元的「新帝國巨獸組」和「萌動泰坦組」，以及2,080 元的「顛峰之戰組」。其中內容物包含「泰坦路跑上衣」、「巨獸裝備後背包」、「咆哮之力造型浴巾」、「獸獸抱枕毯」等，依照組別不同，內容物也有所不同。
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現場更設置了電影主題互動區和打卡點，還有專屬限量周邊商品讓你擁有帶回家的難忘回憶。快來參加這場刺激又勁爆的路跑比賽，與哥吉拉和金剛一起，征服新帝國！
📌「泰坦巨獸路跑」報名相關資訊：
報名開放時間（三地統一）：2024/11/21(四)上午10:00 ~ 2024/12/31(二)
參賽者若在「泰坦巨獸路跑」正式開放報名前，搶先報名並完成繳費，即可免費獲得免費的「萌獸手機吊飾包」，團體報名（含團員）皆符合資格，報名期間內退費則取消資格。
📌「泰坦巨獸路跑」賽事相關資訊：
🏃2025 泰坦巨獸路跑：台中場
賽事日期：2025年3月9日（星期日）
賽事地點：臺中市西屯區中央球場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（台中場）
🏃2025 泰坦巨獸路跑：新北場
賽事日期：2025年3月16日（星期日）
賽事地點：新北市蘆洲區微風運河廣場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（新北場）
🏃2025 泰坦巨獸路跑：台南場
賽事日期：2025年3月23日（星期日）
賽事地點：台南市正統鹿耳門聖母廟停車場
賽事官網：泰坦巨獸路跑（台南場）
📌「泰坦巨獸路跑」物資相關資訊：
本次活動物資分為三大組別，依照報名費高低排序，分別為1,080 元的「新帝國巨獸組」和「萌動泰坦組」，以及2,080 元的「顛峰之戰組」。其中內容物包含「泰坦路跑上衣」、「巨獸裝備後背包」、「咆哮之力造型浴巾」、「獸獸抱枕毯」等，依照組別不同，內容物也有所不同。