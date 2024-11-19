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受到短影音流行影響，看準商機的業者將抖音或小紅書上的中國零食、食品引進台灣，像是去（2023）年在校園間風行的「魔芋爽」，到今年爆紅的「蠟瓶糖」，或是近日在社群媒體上可看到的「香辣霉豆腐」等，有不少民眾躍躍欲試。然而，該類食品問題重重，若吃下肚不僅沒有安全保障，還有毀肝腎風險，花錢又傷身。中國零食魔芋爽隨著抖音、小紅書助攻下，成為台灣小學生之間的流行零食，甚至爆紅到連知名量販店好市多也曾上架該款零食，儘管經濟部曾指出，魔芋爽雖沒有被允許進口，屬於原則禁止，但因台灣沒有類似產品，允許部分代理商申請專案進口，這也是為何在超商或是量販可見到其身影的原因。不過，儘管魔芋爽可以透過代理進口，不屬於非法產品，但其所引發的健康爭議卻不小，有營養師提醒，魔芋爽含超過27種添加物，且鈉含量高，吃多輕則血壓升高、水腫、變胖，重則引發高血壓、心血管疾病，甚至是中風，對腎臟也造成負擔。腎臟科醫師王介立也曾發文表示，魔芋爽為高度加工食品，是一款超高脂、高鈉、略低碳水食品，極度不健康是其次，鹹到爆又沒特別美味。除了魔芋爽外，今年又有兩款食品，包含零食「蠟瓶糖」以及小吃「香辣霉豆腐」，因在中國各大影音社群平台爆紅也隨之流行到台灣來。其中，蠟瓶糖宣稱外殼用蜂蠟、內餡為果醬或糖漿製作，可咬不可吞食，色彩繽紛且造型可愛，受到許多小朋友喜愛；香辣霉豆腐則是長滿霉毛的豆腐搭配鮮紅辣椒配料，受到婆媽關注。而該兩款食品不僅在社群平台流竄，更能在網購電商平台看到不少買賣紀錄。營養師許瓊月接受《NOWnews今日新聞》採訪時，曾提過蠟瓶糖成分未完全公開，且直言業者雖說蠟是使用蜂蠟，但天然封蠟產量稀少，不排除添加非食品級蠟，也就是工業蠟的風險，恐吃下致癌物。另糖漿或果醬使用的色素，並未公開確切添加量，過量攝取也可能造成生育力降低，甚至可能致癌。「農藝女孩看世界」粉絲專頁則針對香辣霉豆腐指出，台灣人沒有食用霉豆腐的習慣，頂多食用豆腐乳或臭豆腐，長霉長毛的豆腐，風險在於製造過程的雜菌污染，過度鮮紅的香辣配料，為的是掩蓋發霉臭味。吃下不明的雜菌、毒素、色素等等，都在增加肝腎負擔。針對「蠟瓶糖」、「香辣霉豆腐」流竄市面，衛福部次長林靜儀指出，這兩類食品情況相似，進口商都未經過向衛福部申請，就讓中國製食品入台，屬於「三無」食品，即不清楚製造商、沒有經過檢驗、沒有核准標章。若還透過社群平台公開販售，恐有刑責處罰，先前衛生局到夜市稽查蠟瓶糖，相關業者也正在裁罰中。林靜儀也呼籲，在抖音等平台看到不明來歷的食品，未經核准的國外食品，請大家避免食用，特別是更要小心中國食品。若自行購買食用，「發生什麼事情沒有人可以幫你，沒有人知道裡面有什麼問題」。此外，公開販售該類未經合法申請食品，屬於違法行為，販賣者將面臨刑責。對於霉豆腐是否已進入台灣及其販售情況，衛福部將進一步調查，並視需要提醒地方衛生局加強稽查。