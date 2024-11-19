我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容被控職場霸凌，導致一名員工在辦公室輕生。勞動部今（19）日召開記者會，並公布調查報告，不過內容卻提到，謝宜容雖執行方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，但「目的良善」，引起網友討論。勞動部今召開記者會，宣布謝宜容即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職。勞動部指出，謝宜容的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達，這部分將依公務人員考績法規定議處。不過，在勞動部在調查報告中的處理建議也寫道，謝宜容「對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力」，只不過執行方式過度嚴厲，口吻、音量也過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果。相關內容引起PTT鄉民討論，鄉民諷刺，「不是霸凌，只是講話比較大聲」、 「我大聲不代表我沒禮貌」、「我大聲不代表我霸凌他」、「重新定義良善，笑死」。