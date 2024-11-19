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世界棒球12強預賽已落幕，中華隊在B組預賽排名第二晉級複賽，今（19）日中華隊穿著西裝來到桃園機場準備啟程前往日本東京。而在等候飛機時，中華隊陣中強打吉力吉撈．鞏冠也在空閒之餘展現自己的好歌喉，拿吉他自彈自唱，贏得球迷的稱讚。根據中華職棒官方社群網站的影片，今天在候機時，中華隊球員在機場「開唱」，強打吉力吉撈拿起吉他自彈自唱，坐一旁的吳俊偉也跟著哼起來，美聲也引起網友討論。球迷紛紛表示，「原住民朋友就是能隨時隨地開演唱會」、「好久沒看吉力吉撈自彈自唱了，開心」、「12強賽後演唱會？」、「小黑眼神太深情了吧」。吉力吉撈是中華隊當家強打，出色的打擊爆發力在賽前就被日本媒體警戒，甚至被認為是主砲。這次12強賽他主要擔任代打工作，對上澳洲和古巴都有擊出關鍵長打，手感正在回溫中。今（19）日登機前往日本前，吉力吉撈．鞏冠受訪表示：「前進東京很開心，其實這幾場實就大膽去做自己該做的事情，有慢慢找回節奏。」在古巴戰開打前，他曾把自己形容為「凶猛的老虎」，他解釋道：「雖然沒辦法先發上場，還是要正面告訴自己，隨時準備好上場。」中華隊抵達日本後將在明（20）日下午進行練球，12強超級循環賽在21至23日進行，分別交手委內瑞拉、美國、日本，中華隊在四強賽事皆為先攻球隊，前兩戰位於一壘側、第三戰則在三壘側。