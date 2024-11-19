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▲有民眾在網路與立委候選人筆戰，最終因為歧視用語遭判罰金。（示意圖／Pixabay）

隨著社群網路發達，越來越多網路哽出現，2024年初就有位黃姓民眾，在某原住民立委候選人的臉書留言「C5H5Na」化學式，遭對方一狀告上法院，結果因為其中歧視含義，遭地院判罰金新台幣6000元，原案仍可上訴。據判決書內容顯示，家住南投的23歲黃姓男子，在1月份於原住民立委候選人撒丰安．瓦林及那臉書粉專留言張貼「C5H5Na」的圖片，並詢問：「知道什麼是C5H5Na嗎？」由於「C5H5Na」是化學成分烯環鈉，諧音近似台語歧視原住民的用語「死番仔」，於是撒丰安．瓦林及那控告黃男觸犯公然侮辱罪。版主提告時，附上留言截圖回覆「開始歧視囉，玩不膩」？黃男繼續留言挑起爭端「我就喜歡開這種玩笑」、「我會被出草嗎」？後續案件轉往南投地檢署偵辦，檢察官查閱相關留言與教育部台灣閩南語常用詞辭後，認定「番仔」有歧視原住民之意，應避免使用，堪認該詞確有貶抑他人人格之意，因此以公然侮辱罪嫌起訴。最終南投地院法官審理後，認為黃男已侵犯告訴人名譽，黃男雖坦承犯行，但一直未能與告訴人調解，依公然侮辱罪名，判處黃男罰金6000元。