我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（19）日終場上漲302.26點或1.34%，收在22848.8點，日K終止連5黑，成交量為3551.74億元；其中三大法人合計買超195.39億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超106.52億元；投信「連2買」，今日買超53.77億元；自營商（自行買賣）結束連6賣「由賣轉買」買超35.1億元，合計三大法人買超195.39億元。市場靜待AI指標廠輝達的財報，美股四大指數昨日多數收紅，只有道瓊指數走跌、呈現連3跌，激勵台北股市今日開盤上漲68.2點、來到22614.74點，盤中電金傳都有表現下，盤中最高點一度來到22906.69點，站回5日線，終場則是上漲302.26點或1.34%，收在22848.8點，日K終止連5黑，成交量為3551.74億元。中小型股也不惶多讓，櫃買指數也一路走高，最高一度來到256.45點，成功站回5日、年線關卡，終場收在相對高點256.29點，上漲4.51點或1.79%，成交量為778.19億元。權值股全數走高，權王台積電以1030元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元、上漲20元，終場則是上漲15元或1.46%，來到1040元，日K結束連2黑，並且站上5日線，挹注大盤指數就有121點；鴻海早盤表現較為震盪，但在買盤挹注下、持續走高，今日以203.5元開出後，一度翻黑來到201元，不過隨後立即翻紅走高，最高一度來到205元，終場上漲1元或0.49%，來到203.5元，不過日K呈現連4黑，挹注大盤指數就有4點；聯發科也同步開高走高，今日以1255元開出、上漲15元，盤中最高來到1290元，終場則是上漲45元或3.63%，來到1285元，成功站上5日、10日線，可惜月線得而復失。今日個股成交量排行榜前五名：神達、泰金寶-DR、金寶、鴻準、華航；個股成交量排行榜前五名：台積電、神達、鴻準、鴻海、長榮。