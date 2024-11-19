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▲炎亞綸在《娛樂百分百》中分享，曾想過不要繼續當藝人的念頭。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube）

▲炎亞綸透露與耀樂的誤會已化解，並表示這一切都是成長的過程。（圖／翻攝娛樂百分百YouTube）

炎亞綸在經歷過與網紅耀樂的感情風波後，近日重返螢光幕，並在綜藝節目《娛樂百分百》中分享心境轉折。他坦言過去一段時間有些不甘心，但透過停下腳步，完成許多未完成的事，現在的他狀態「很舒服」。他還透露曾陪朋友到聲色場所，自己在一旁觀察，但沒有參與。面對提問是否曾有不好的念頭，炎亞綸坦率承認：「閃過啊！」也能想過不要繼續當藝人，不過他也分享如今希望與粉絲分享自己的掙扎與突破。對於外界關注的飛輪海是否有機會合體，炎亞綸直言不喜歡跟風，並提到過去的一次尷尬經歷。他回憶有一年腳傷開刀，卻因與隊員小爭執鬧得不愉快。演唱會前，隊友在毫無緩解的情況下，竟直接將他背上台，讓他驚訝不已。「那是玩笑嗎？不，是羞辱。」他強調此事與外界傳聞的感情問題無關。炎亞綸將於明（20）日舉辦生日見面會，表示希望透過與粉絲的交流，分享自己在藝人身分上的掙扎與成長。他坦言：「我曾經懷疑要不要繼續當藝人，但現在選擇上船，讓這條船帶我前行。」不僅如此，他還透露與耀樂的誤會已化解，並表示這一切都是成長的過程。炎亞綸以直率與真誠回應外界質疑，並展示自己如何走過低潮，朝新的方向前進。他的故事鼓勵著每一位在低谷中掙扎的人，提醒大家在陰影中也能找到光亮。