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前中廣董事長趙少康日前才去動了「開心」手術。趙少康今（19）日又自爆，上週三自己在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，「最後是救護車送去振興的」，做超音波發現是「肝臟邊角破裂內出血」。趙少康稍早在臉書發文指出，上週三自己在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，最後是救護車送去振興的，這還是他一輩子第一次上救護車。晚上以前幫我們開膽的醫師蘇正熙來看他，並做超音波，肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑。趙少康說，蘇正熙怕發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，週一已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。趙少康續指，照了電腦斷層，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。趙少康提到，後來自己檢討事件發生原因，一是血壓太低時不可站立，二是術後的動作要慢，偏偏自己什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充份休息，自己休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。