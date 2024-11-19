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▲捷運局說明，Y15站開發用地面積3,433坪，苓雅區海邊路之特定經貿核心專用區(二)土地。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局表示本案是中央地方攜手合作亞灣2.0政策後，第一個順利完成的大型公有土地招商案件。（圖／高市府捷運局提供）

高市府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案」開發建議書評選作業，由鴻海精密工業股份有限公司獲選最優申請人，取得該案投資權。本案預估總投資金額159億元，開發量體規劃為地上兩棟分別為45、32層之辦公、餐廳、商場、企業安家宅與地下5層，並與捷運Y15站其中1個出入口共構、與高雄港旅運中心間立體連通系統。辦公室空間將以鴻海科技集團打造「高雄亞灣 · 鴻海旗艦總部」之科技產業領航地標，預計引入就業機會約3,000人，每年可創造約200億元產值經濟效益。捷運局說明，Y15站開發用地面積3,433坪，苓雅區海邊路之特定經貿核心專用區(二)土地(建蔽率60%;容積率630%)，鄰近高雄港旅運中心、高雄展覽館等國際旅運會展設施。開發後市府分回之樓 地板將包含 227 席公共停車位及辦公空間等，除滿足民眾及辦公之停 車需求，並可提供更多辦公空間供企業總部進駐亞灣。鴻海公司已在高雄布局電動車產業重要基地，將以本案為示範場域，從智慧交通出發結合電動巴士、車聯網及大數據分析應用，加上 智慧港口與觀光等應用服務，導入軟體、電動車、電池與電芯產業3大產業領域，包含 AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端計算、電動車、數位健康等領域，提升高雄核心科技能力，建立亞灣2.0智慧城市產 業生態系。捷運局補充，本案是中央地方攜手合作亞灣2.0政策後第一個順利完成的大型公有土地招商案件，評選結果確立國際指標企業進駐亞灣區設立地標型的旗艦級總部，對於近年亞灣 2.0政策執行也是立下高度政策意涵的里程碑，也對於捷運黃線聯開業務推動具有相當示範鼓舞效果。