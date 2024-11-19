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▲岡山行政中心公辦都更案今由副市長林欽榮與尚發營造股份有限公司執行長鍾育霖共同簽署。（圖／記者郭凱杰攝,2024.11.19）

▲新行政中心將邀請國際建築大師隈研吾規劃設計，落腳前峰國中東側的機15用地，區公所現址也將開發為住商大樓。(圖／高市府提供)

高雄市岡山行政中心公辦都更案今(19)日舉行簽約儀式，該都更案新址選定前峰國中東側機15用地，面積約1.4公頃，區公所、警察、消防、戶政、地政、清潔隊等6行政機關進駐聯合辦公，原區公所土地也將整合都更開發成商業區，預計投資81億元，是全國第一個雙基地、雙開發公辦都更。兩基地預計118年陸續完工啟用。高雄市政府今天由副市長林欽榮與尚發營造股份有限公司鍾育霖執行長共同簽署岡山行政中心跨區公辦都更委託實施契約，預計投資81億。新行政中心將邀請國際建築大師隈研吾規劃設計，落腳前峰國中東側的機15用地，區公所現址也將開發為住商大樓。林欽榮表示，岡山位於北高雄科技廊帶核心位置，為滿足未來商業發展需求並提升公共行政服務效能，透過都市計畫二級二審，將區公所現址變更為商業區，並增設兩處廣停與一處綠地，有助活絡岡山老街繁榮。新行政中心大樓兼具綠建築、耐震及百年防洪設計。此次公辦都更加上RK1 聯開區，共有4處基地陸續啟動開發，商業與行政雙核心將為岡山帶來嶄新的城市新格局。林欽榮指出，103年都市計畫已將機15做為遷建用地，未來新行政中心大樓坐落於此，闢建地上6層及地下 1層全新行政中心，合計基地面積達1萬650坪，平面停車場約200席、機車300席，尚發營造承諾無條件回贈220坪，未來可做為規畫日照或托嬰設施。尚發營造執行長鍾育霖表示，作為在地企業，尚發營造對此案充滿使命感，隈研吾建築師將以「大樹」為概念設計新行政中心，打造地標性建築，並捐建公共托育中心，以最高標準保證施工品質及如期完工。