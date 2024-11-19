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萬眾期待的00950B最新配息正式出爐，凱基公布每單位將配發0.08元，想跟上的投資人必須要在12月2日買進，除息日為12月3日，預計在12月27日配發收益。依照11月18日的收盤價計算，單月現金殖利率為0.53%，年化殖利率則是相當誇張的6.4%，絲毫不輸首次配息。00950B的第一次配息為0.082元，年化殖利率也是約6.4%的水準。配息成績出爐後，網友還驚呼「A級配0.08很厲害耶」。00950B維持驚人成績的關鍵，就在於其收益平準金有0.1892元，發出0.08元也不難，加上00950B本身就有設置票息樓地板4.5%，而且又是排除較高風險的BBB評級債券，僅有A級債，違約率低，自然可以發出不錯的配息。這樣的好表現也吸引不少股民青睞，近期有網友在PTT股票版發文，透露他把手上的部分台積電跟聯發科趁高點出售，並一些獲利轉移到債券，鎖定00950B來投資。而他想購入的原因有幾個，第一就是00950B屬於中天期債券，受利率影響較小，第二則是投資全球公司債，加上手中有的台股部位，可以進行股債分配，分散風險。 第三，殖利率很接近月配高股息。第四，債券仍是配息穩定的產品。有人回應買00950B「不會變成債蛙，其實很不錯」。還有網友透露，他上市前就申購，「原本是想賺一點價差，結果降息後債券大跌，950B反而意外的穩，索性就留著配息」。從討論的熱度就能看出，網友對這檔債券ETF相當讚賞。當然有人會問要配息的話，幹嘛不去買高股息ETF就好? 然而今年兩檔轟動上市的高息ETF，00939跟00940，募集金額都上千億上百億，然而一上市後股價直接破發到現在，然後配息僅發0.063元跟0.05元，甚至00940還首度配息縮水，只剩0.04元，這也難怪會有人稱讚，「債券已經漸漸打敗月配高股息了」。此外，00950B屬於投資海外的產品，其資本利得有免稅的優惠，甚至股息收入若在一百萬元以下的話，也不用計入到所得稅中。投資人可將被動收入跟價差收入放在口袋中。近期00950B的價位降到相對低點，想用更低成本入手的投資人，要趕緊購入，也能因此賺到新一波配息。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險