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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，勞動部今（19）日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果；對此，粉專《不演了新聞台》表示，勞動部霸凌案，調查小組核心是許傳盛次長、黃玲娜次長、吳雅慧參事3人，和謝宜容都有一定的交情，「查個雕」；網友們也紛紛留言，難怪部長會說出 『霸凌不是自殺的主因』這種垃圾話後台果然很硬啊！官官相護，有黨證就贏了就過個場，演齣個劇而已，難看至極！勞動部部長何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，因此將追封這名同仁授予勞動獎章，並列為因公死亡，依公務人員撫卹法辦理。粉專《不演了新聞台》今（19）日在臉書發文表示勞動部霸凌案，調查小組核心是許傳盛次長、黃玲娜次長、吳雅慧參事3人；粉專指出，許傳盛與被調查的謝宜容分署長，是過去台北市政府社會局的舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示：「我認識謝很久，她只是個性急」。粉專表示，黃玲娜次長則是與謝宜容同時間，都曾在前勞動部部長許銘春辦公室服務；另外，吳雅慧參事是勞動部長何佩珊八年副秘生涯的親信，空降勞動部12職等，現在在何部長辦公室，也是謝宜容過去的同事；粉專在文末痛批，「查個雕」。貼文一出，網友紛紛留言，難怪部長會說出 『霸凌不是自殺的主因』這種垃圾話後台果然很硬啊！官官相護，有黨證就贏了就過個場，演齣個劇而已，難看至極！綠色是能被原諒的顏色迷之音：都是花媽的人勞動部長應下台負責，怎麼可以草草處理方式，可以對得起死者嗎？謝員應立即停職處分，並移送公懲會懲戒，重者撤職永不再任公職